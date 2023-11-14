«سوديك» توقع عقد تسهيل ائتماني مع البنك التجاري الدولي بقيمة 1.2 مليار جنيه

قالت شركة السادس من أكتوبر للتنميه والاستثمار – سوديك، أنها وقعت توقيعها عقد تسهيل ائتماني دوار مع البنك التجاري الدولي بقيمة 1.2 مليار جنيه.

وأفصحت “سوديك” للبورصة المصرية اليوم، أن مدة التسهيل الائتماني تصل إلى سبع سنوات مدعومة بمستحقات تمثل أقساطًا مستقبلية للوحدات التي تم تسليمها في مشروعاتها المختلفة.

وأضافت أن التسهيل الائتماني يتيح المزيد من المرونة لصالحها لتسييل جزء من محفظة أوراق القبض المتنامية لديها من أجل تمويل العمليات التشغيلية الجارية لمختلف مشروعاتها.

وذكرت في بيانها، الإعلان عن هذا التسهل الائتماني الجديد يأتي تماشيًا مع أهداف “سوديك” التي تسعى لزيادة رافعتها المالية بحرص وعناية لتعزيز عوائدها المالية، وتأكيدًا على الأداء المالي القوى التي تتمتع به، وتدفقاتها النقدية الكبيرة، وقوة موقف السيولة بميزانيتها .

وأوضحت سوديك أن رصيد إجمالي ديون الشركة وصل إلى 3.34 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 .

تجدر الإشارة إلي أن “سوديك” كانت قد تمكنت من زيادة أرباحها خلال الـ 9 شهور الأولى من العام الجاري، إذ سجل صافي الربح بها، حوالي 557 مليون جنيه مقارنة مع 439 مليونًا الفترة المقارنة من 2022 .