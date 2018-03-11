سوديك توقع عقدين لإنشاء مشروع سكنى على أراضٍ بالساحل الشمالى

رجب عزالدينأعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، عن توقيع عقدى مشاركة فى إنشاء وتطوير مشروع سكنى سياحى لقطعتى أرض بمساحة 308 أفدنة بالساحل الشمالى.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أن العقد يتضمن المشاركة فى إجمالى إيرادات الوحدات السكنية والتجارية للمشروع بن

رجب عزالدين

أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، عن توقيع عقدى مشاركة فى إنشاء وتطوير مشروع سكنى سياحى لقطعتى أرض بمساحة 308 أفدنة بالساحل الشمالى.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أن العقد يتضمن المشاركة فى إجمالى إيرادات الوحدات السكنية والتجارية للمشروع بنسبة 28% لمالك الأرض، و72% لسوديك.

وقالت الشركة، إن العقد المبرم الخاص بقطعة الأرض الأولى (111 فدانًا) تم تفعيله، اعتبارًا من يوم التوقيع، أما العقد المبرم لقطعة الأرض الثانية (197 فدان) فسيتم تفعيله فور قيام مالك الأرض بتوقيع عقد شراء الأرض من محافظة مطروح.

وتتوقع الشركة أن يحقق المشروع إجمالى تعاقدات مع العملاء بمبلغ 15.2 مليار جنيه، خلال سبع سنوات.

ووقعت الشركة، فى 20 سبتمبر 2017، مذكرة تفاهم مع المالك –الذى لم تذكر اسمه حتى الآن- للحصول على قطع الأراضى المذكورة بالساحل الشمالى.