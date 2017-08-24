سوديك توقع اتفاق زيادة قرض البنك العربى الأفريقى

أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك” عن توصلها لاتفاق مع البنك العربى الأفريقى، لزيادة قرض سبق الاتفاق عليه ليصل إلى 1.4 مليار جنيه بزيادة 450 مليون جنيه.

وأضافت الشركة – فى بيان للبورصة المصرية اليوم الخميس- إنه سيتم استخدام هذا التسهيل فى استكمال تنفيذ خطة التنمية الخاصة بمشروع “فيليت” للتوافق مع رؤية الشركة الجديدة لتطوير منطقة العمارات بالمشروع ” سكاى كوندوز” بالاضافة إلى منطقة “تاون سنتر “والتى تمثل المنطقة التجارية بالمشروع”.

ووقعت شركة “سوريل” للاستثمار العقارى التابعة لسوديك فى 3 يوليو 2014 عقد تسهيل ائتمانى مع البنك التجارى الدولى بقيمة 950 مليون جنيه.

وقالت الشركة إن موافقة البنك على التسهيل يعكس ثقة البنوك الكبرى والمؤسسات المالية فى مصر فى شركة “سوديك”.

