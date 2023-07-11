«سوديك» توقع اتفاقية شراكة مع «الصافي للتطوير العقاري» لإقامة مشروع على مساحة 440 فدانا بالساحل الشمالي

اعلنت شركة السادس من اكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك”، عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة الصافي للتطوير العقاري واحد اطرافها المرتبطة.

واشارت سوديك في افصاح لادارة البورصة الي انه تم توقيع عقد مشاركة في الايرادات لانشاء وتطوير مشروع سكني على قطعتي ارض متاخمتين باجمالي مساحة 440 فدان بالساحل الشمالي.

ووتضمن بنود التعاقد المشاركة في اجمالي الايرادات للوحدات السكنية والتجارية للمشروع المزمع إقامته بنسبة 27% لمالك الارض، و 73% لشركة سوديك – دون حد أدني مضمون.

واشارت سوديك الي انه من المتوقع ان يحقق المشروع المزمع اجمالي تعاقدات بقيمة 80 مليار جنيه.

واستكملت سوديك ان الارض محل المشروع، تعد قيمة لمحفظة اراضي الشركة بالساحل الشمالي ، نظرا لموقعها الماميز بالكيلو 83 طريق الأسكندرية – مطروح، بواجهة على البحر تزيد عن 800 متر.

هذا بالاضافة الي كونها تبعد كيلو متر فقط عن مشروع “سيزر” باكورة المشروعات الساحلية لشركة سوديك.