«سوديك» توقع اتفاقية تعاون مع «نوبو للضيافة» لتطوير وحدات فندقية ومطعم

أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار – سوديك، عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة “نوبو للضيافة” العلامة التجارية العالمية الشهيرة فى عالم الضيافة والتي قررت التوسع في مصر.

وتتضمن الاتفاقية تطوير فندقين فاخرين، ووحدات فندقية إضافة إلى مطعم “نوبو” الشهير.

وذلك في اثنين من مشروعات “سوديك”، وهما The Estates Residence، بزايد الجديدة، وكذلك Yحدى مشروعات الشركة على مساحة 440 فدانh بالساحل الشمالي.

جاء ذلك استفسار البورصة بشأن ما تم نشره تحت عنوان “شركة السادس من Hكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك” توقع اتفاقية مع شركة نوبو للضيافة”.