شريف: المستهدفات لم تتأثر بارتفاع مواد البناء والحرب الروسية الأوكرانية

تخطط شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» للانتهاء من تصميم مكونات مشروع عمرانى متكامل فى منطقة الشيخ زايد خلال الربع الثانى من العام الجارى.

وقال ماجد شريف العضو المنتدب للشركة، إن مشروع الشيخ زايد من أهم مشروعات «سوديك» فى غرب القاهرة وكانت الشركة قد بدأت البيع فيه خلال العام الماضي؛ ولكنها أوقفت البيع فى مايو الماضى بسبب التغيرات التى طرأت على موقع الأرض.

وأضاف – فى تصريحات صحفية بحضور «المال» – أن مرور خط القطار السريع بالقرب من أرض المشروع دفعنا للتفاوض مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على استبدال قطعة الأرض بأخرى مجاورة وبالفعل انتهت المفاوضات بالحصول على الأرض ونسعى لاستكمال المشروع.

وأوضح أن المشروع عمرانى متكامل يضم فيلات وشقق سكنية؛ وهناك بعض العملاء ممن اشتروا فى العام السابق رغبوا فى الاستمرار بالمشروع.

فى سياق متصل؛ استبعد «شريف» تأثر مستهدفات شركته للعام الجارى بأزمة ارتفاع أسعار مواد البناء وعدم توافرها بجانب تبعات الحرب الروسية الأوكرانية؛ مؤكدا أن السياسة التحفظية للشركة فى البيع عززت من قوة موقفها.

و أعلنت «سوديك» نتائجها المالية المجمعة عن الربع الأول من العام الحالى وحققت إجمالى المبيعات المتعاقد عليها خلال الربع الأول من العام نموًا سنويًا بنسبة %102 بدعم من الأداء القوى الذى حققته فى الربع الأخير من 2021 حيث وصل إجمالى المبيعات المتعاقد عليها خلال الربع الأول من العام إلى 3.74 مليار جنيه.

ويمثل هذا الرقم حصيلة 573 وحدة تم بيعها خلال هذا الربع بمشروعات الشركة، وهو رقم قياسى جديد للمبيعات المتعاقد عليها خلال الربع الأول من العام مقارنة مع الفترة نفسها من أى عام سابق من حيث عدد أو قيمة الوحدات التى تم بيعها.

ووصلت مساهمة مشروعات غرب القاهرة إلى %36 من إجمالى المبيعات المتعاقد عليها خلال الربع الأول من العام الحالى، بدعم من الإطلاق الناجح لمشروع «The Estates Residences» أحدث مشروعات «سوديك» فى غرب القاهرة والذى تم إطلاقه فى الربع الأول من العام الحالى على قطعة الأرض التى قامت «سوديك» بالاستحواذ عليها فى الربع الثالث من2021 .

ويمثل مشروع «The Estates Residences» امتدادًا لمشروع «The Estates» المجتمع العمرانى المتكامل والراقى لسوديك فى زايد الجديدة.

أما مشروعات شرق القاهرة فقد ساهمت بنسبة %34 من إجمالى المبيعات المتعاقد عليها، بينما بلغت نسبة مساهمة الساحل الشمالى %30 على خلفية الإطلاق الناجح لمشروع «June» فى الربع الأخير من العام الماضى.

ووصلت إلغاءات المبيعات إلى 388 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام، والتى تمثل10 % من إجمالى المبيعات المتعاقد عليها خلال هذه الفترة، مقارنة مع %8 فى الربع الأول من 2021 .

وترجع الزيادة فى إلغاءات المبيعات بشكل رئيسى إلى عمليات إلغاء وصلت قيمتها إلى 299 مليون جنيه بمشروع الـ 500 فدان نتيجة التعليق المؤقت للمشروع، حيث شكلت 80 % من إجمالى إلغاءات المبيعات خلال الربع الأول من 2022.

ومع استبعاد إلغاءات المبيعات فى مشروع الـ 500 فدان، ستصل نسبة إلغاءات المبيعات خلال الربع الأول من العام إلى 2 % فقط من إجمالى المبيعات المتعاقد عليها.

وقامت «سوديك» بتسليم 165وحدة خلال الربع الأول من العام، منهم 42 وحدة فى مشروعات غرب القاهرة، بينما بلغ عدد الوحدات التى تم تسليمها فى مشروعات شرق القاهرة والساحل الشمالى إلى 116 و7 وحدات على التوالى، مقارنة مع 120 وحدة تم تسليمها خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

وخلال الربع الأول من العام، قامت «سوديك» بتسليم 10 وحدات فى «سوديك إيست» بمنطقة شرق القاهرة، وهو باكورة عمليات التسليم فى هذا المشروع المتكامل متعدد الاستخدامات.

وبلغ إجمالى النفقات الاستثمارية للإنشاءات خلال الربع الأول634 مليون جنيه، مقارنة مع 776 مليونا خلال الفترة نفسها من 2021.

وعن الأداء المالى بلغت إيرادات النشاط 1.19 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام، بزيادة نسبتها 40 % مقارنة بالربع الأول من العام الماضى والتى بلغت 849 مليونا.

وجاءت إيرادات النشاط مدفوعة بشكل رئيسى بعمليات التسليم فى مشروعات شرق القاهرة والتى شكلت %67 من قيمة عمليات التسليم، وجاء مشروعا «EDNC» و«سكاى كوندوز» فى مقدمة هذه المشروعات، إذ ساهما بنسبة 29 % و22 % من قيمة عمليات التسليم على التوالى.

من ناحية أخرى، ساهمت مشروعات «سوديك» فى غرب القاهرة والساحل الشمالى بنسبة 30 % و3 % من قيمة عمليات التسليم خلال الربع الأول من 2022.

وحقق مجمل الربح نموًا بنسبة %78 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضى ليصل إلى 503 ملايين جنيه، وبهامش مجمل ربح بلغ %42 مقارنة مع مجمل ربح وصل إلى282 مليونا وهامش مجمل ربح %33 خلال الربع الأول من العام الماضى.

وترجع الزيادة فى هامش مجمل الربح للمزيج المتميز لعمليات التسليم بمعدلات ربحية مرتفعة، إذ شكل مشروع «EDNC» النصيب الأكبر من عمليات التسليم من حيث القيمة.

وارتفعت أرباح التشغيل بنسبة 107 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضى لتصل إلى 267 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالى، مقارنة مع 129 مليونا فى الربع الأول من العام الماضى، بدافع من ارتفاع إيرادات النشاط ومجمل الربح وتحسن هامش أرباح التشغيل؛ إذ سجل هامش أرباح التشغيل 22 % فى الربع الأول من 2022 مقابل %15 خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

وسجل صافى الربح بعد الضرائب وحقوق الملكية غير المسيطرة 226 مليون جنيه، مقارنة مع 100مليون خلال الربع الأول من 2021 بزيادة 125 % مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضى.

وواصلت «سوديك» احتفاظها بسيولة قوية، إذ بلغ رصيد النقدية وما فى حكمها 2 مليار جنيه.

واستمرت الرافعة المالية للشركة منخفضة إذ وصل رصيد الديون المصرفية المستحقة إلى 2.53 مليار جنيه فى 31 مارس الماضى.

وتقوم «سوديك» بزيادة رافعتها المالية تدريجيا بشكل رئيسى لتحسين العوائد وتمويل الاستثمار فى الأصول العقارية ذات الإيرادات المتكررة، ووصل رصيد الديون المصرفية المستحقة إلى 2.55 مليار جنيه.

وقد وصل رصيد الاستثمارات العقارية والاستثمارات العقارية تحت التطوير إلى 3.7 مليار جنيه فى 31 مارس الماضى.

وبلغ رصيد أوراق القبض 21.2 مليار جنيه، منها 5.1 مليار تمثل أوراق قبض قصيرة الأجل، وهو ما يوفر رؤية واضحة للتدفقات النقدية للشركة.

ويعكس المركز المالى رصيدًا لأوراق القبض بقيمة 2.5 مليار جنيه والذى يمثل أوراق القبض المرتبطة بالوحدات التى تم تسليمها فقط والتى تم الاعتراف بها كإيرادات.

أما أوراق القبض المرتبطة بالوحدات التى لم يتم تسليمها فتم الإفصاح عنها فى الإيضاحات المتممة للمركز المالى تحت بند« شيكات آجلة» غير مدرجة ضمن بنود المركز المالى وبلغت قيمتها 18.7 مليار جنيه.

ووصل رصيد الإيرادات غير المحققة من المبيعات المتعاقد عليها للوحدات التى تم بيعها ومازالت تحت التطوير إلى 25 مليار جنيه فى 31 مارس الماضى، وهو ما يوفر رؤية واضحة لإيرادات الشركة.

وقال«شريف» إن «سوديك» سجلت نموًا فى إجمالى المبيعات المتعاقد عليها ومعدلات الربحية؛ ومن خلال هذه النتائج المتميزة، وقوة العلامة التجارية، وتنوع محفظة المنتجات، والمنهج الإدارى المنضبط، سنتمكن من تحقيق عام آخر من النمو والأرقام القياسية، على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة والآثار التضخمية التى تشهدها السوق حاليًا.

وتابع :«كما تستعد «سوديك» فى غضون أسابيع للكشف عن خطة متكاملة لتنمية أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة فى ظل استحواذ تحالف إماراتى على 85.5 % من أسهمها».

وخلال شهر ديسمبر الماضى استحوذ تحالف إماراتى مكون من شركة الدار العقارية وشركة الاستثمار الحكومية «إيه دى كيو» القابضة على 85.5 % من أسهم «سوديك» بقيمة إجمالية للصفقة تصل لـ6.1 مليار جنيه.

وقال «شريف» إن الفترة الماضية شهدت عقد أكثر من اجتماع بين إدارة سوديك وممثلى الشركات الإماراتية لدراسة كل مستجدات السوق العقارية فى مصر واستعراض نقاط القوة والضعف بهدف الوصول لخطة عمل مستقبلية تتناسب مع تطلعات المساهمين الجدد.

وأكد أن «سوديك» تمتلك جميع المقومات البشرية والفنية والتاريخية التى تؤهلها لاحتلال مكانة قيادية فى السوق العقارية المحلية؛ وهو ما سيعمل التحالف الجديد على تعزيزه وتوفير كل الدعم لتحقيقه.

ورفض الكشف عن أى تفاصيل للخطة المتوقعة لكنه ألمح إلى أنها خطة طموح ستقود لزيادة حجم الأعمال والعمليات لدى «سوديك» كما أنه قد يبدأ تنفيذها خلال العام الجارى مع التركيز على التواجد فى المناطق التقليدية وغير التقليدية فى مصر.

وأفاد «شريف» بأن شركته بمجرد الانتهاء من الدراسة سيتم عرضها على مجلس الإدارة لإقرارها وهى خطوة قد تستغرق 3 إلى 5 أسابيع.

وأكد أن الخطة المتوقعة ستضمن إقرار بدائل تمويلية متنوعة ما بين الموارد الذاتية للشركة أو إجراء زيادة رأسمال بالبورصة وصولاً إلى التسهيلات البنكية؛ وسيتم تحديد الاستخدامات وفقا لبنود خطة الأعمال وحجم التمويلات المطلوبة.

واعتبر «شريف» أن خطوة استحواذ تحالف «الدار» بمثابة شهادة نجاح لإدارة «سوديك»؛ فيما بدأ فعليا تطبيق مفاهيم الحوكمة والرقمنة بداخل الشركة خلال الأسابيع الماضية.

وأكد أن «الدار» من أهم الشركات العالمية المهتمة بمفهوم الاستدامة فى مشروعاتها وهو ما سيتم تطبيقه أيضا فى المشروعات التابعة لسوديك فى مصر.