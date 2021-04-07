«سوديك» تكلف مستشارين ماليين لدراسة عرض استحواذ «الدار العقارية»

كلفت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) مستشاريين ماليين لدراسة عرض الاستحواذ المقدم عليها من قبل شركة الدار العقارية، إحدى شركات التطوير العقارى فى الإمارات.

وقالت سوديك فى إفصاح للبورصة المصرية الأربعاء، إن مجلس الإدارة سيحيط الجمعية العامة للمساهمين بهذا القرار فى اجتماع العمومية القادم المقررة 22 أبريل الجارى، ولم يحدد الإفصاح أسماء المستشارين الماليين المقترحين لدراسة العرض.

وتلقت سوديك فى 14 مارس الماضى، عرض استحواذ مبدئى من قبل شركة الدار العقارية يستهدف شراء 51% من الأسهم كحد أدنى بمتوسط سعر يتراوح بين 18 إلى 19 جنيها للسهم.

وقال الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذا العرض المحتمل سيجري تقديمه من خلال شركة أو شركات ذات غرض خاص تؤسس لهذا الغرض من خلال شركة الدار العقارية منفردة أو مجتمعة مع تحالف مستثمرين لم تسمهم بعد.

وقالت الدار العقارية، إن هذا السعر التقديري مشروط بإتمام فحص شامل نافى للجهالة على شركة سوديك وشركاتها التابعة والوصول إلى نتائج مرضية.

وأشارت الدار إلى إمكانية تقديمها عرض شراء لكامل أسهم سوديك بعد اطلاعها على نتائج الفحص النافى للجهالة على الشركة.

ونوهت الشركة بأن المضى فى هذا العرض يستلزم الحصول على موافقات داخلية، وكذلك موافقة الجهات المختصة فى مصر والإمارات، ولا سيما هيئات الرقابة المالية.

سوديك: العليان السعودية أكبر مساهم منفرد بنسبة 14%

ويبلغ رأس المال المصدر للشركة 1.39 مليار جنيه موزعًا على 349 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم.

ويتوزع هيكل ملكية سوديك بين عدة شركات (خلافا للتكتل السابق)، أبرزها شركة العليان السعودية الاستثمارية المساهم المنفرد الأكبر بنسبة 14%.

كما يستحوذ تحالف يضم حسن علام العقارية، أكت فاينانشال للاستثمارات، كونكريت بلس للهندسة والإنشاءات، وآخرون على حصة وصلت إلى 15% حتى 9 فبراير الماضى.

كما تساهم عائلة أبانمى بنسبة 10%، وشركة ريبليوود للاستشارات بنسبة 9%، وريمكو آى جى تى للاستثمار بنسبة 7%.

كذلك تستحوذ “أكويتى” القابضة للاستثمار على نسبة 5% إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة المصربة وفقا للبيانات المتاحة على الموقع الإلكترونى للشركة.

تسجيل مبيعات بقيمة 7.4 مليار جنيه فى عام 2020

وأعلنت سوديك فى يناير الماضى عن تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 7.4 مليار جنيه خلال عام 2020، تمثل حصيلة بيع 1361 وحدة خلال العام.

وارتفعت مبيعات الوحدات السكنية إلى 7.2 مليار جنيه خلال عام 2020، بارتفاع نسبته 19% عن العام المالى السابق 2019.

وقالت الشركة فى بيان (24 يناير الماضى) إن مبيعات 2020 فاقت الأهداف التشغيلية بعد استبعاد مشروع ملاذ لتأخر إصدار التصاريح الخاصة بالمشروعات الجاري تنميتها بالساحل الشمال.

وكان من المخطط أن تساهم مبيعات المشروع بحوالي مليار جنيه من إجمالى مبيعات الشركة المستهدفة لنحو 8.4 مليار جنيه في 2020.

وأشارت سوديك، إلى أن مشروعات غرب القاهرة ساهمت بنسبة 61% من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها، بينما ساهمت مشروعات شرق القاهرة بنسبة 39% من إجمالي المبيعات.

ووصلت نسبة إلغاءات المبيعات خلال العام إلى 14% من إجمالي المتعاقد عليها متأثرة سلبا بالإلغاءات الاستثنائية المرتفعة نتيجة تفشي فيروس كورونا.

ارتفاع صافى أرباح الشركة إلى 819.6 مليون جنيه

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 819.6 مليون جنيه خلال عام 2020، مقارنة بأرباح بلغت 719.4 مليون جنيه خلال عام 2019.

وكشفت النتائج المجمعة للشركة ارتفاع إجمالى إيرادات نشاطها إلى 5.5 مليار جنيه خلال 2020، مقارنة بنحو 5.3 مليار جنيه خلال 2019.

بينما تراجع إجمالى تكاليف النشاط إلى 3.7 مليار جنيه خلال عام 2020 مقابل تكاليف بلغت 3.8 مليار جنيه العام السابق 2019.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح المجمعة إلى 2.3 جنيه حتى ديسمبر 2020، مقارنة بنصيب بلغ 2.02 جنيه بنهاية ديسمبر 2019.

وأظهرت القوائم المستقلة للشركة الأم تراجع صافى الربح إلى 23 مليون جنيه خلال عام 2020، مقارنة بنحو 195.1 مليون جنيه خلال 2019.

.