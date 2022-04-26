«سوديك» تقترب من الإعلان عن تفاصيل خطة الأعمال للسنوات الخمس المقبلة

تستعد شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار العقارى “سوديك” فى غضون 5 أسابيع للكشف عن خطة متكاملة لتنمية أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة فى ظل استحواذ تحالف إماراتى على %85.5 من أسهمها.

وخلال شهر ديسمبر الماضى استحوذ تحالف إماراتى مكون من شركة الدار العقارية وشركة الاستثمار الحكومية إيه دى كيو القابضة على %85.5 من أسهم شركة سوديك، بقيمة إجمالية للصفقة تصل لـ6.1 مليار جنيه.

وقال ماجد شريف العضو المنتدب لسوديك العقارية إن الفترة الماضية شهدت عقد أكثر من اجتماع بين إدارتها وممثلى الشركات الإماراتية لدراسة جميع مستجدات السوق العقارية فى مصر، واستعراض نقاط القوة والضعف بهدف الوصول لخطة عمل مستقبلية تتناسب مع تطلعات المساهمين الجدد.

شريف: نمتلك جميع المقومات التى تؤهلها لاقتناص ريادة السوق المحلية

وأضاف فى تصريحات صحفية بحضور “المال” أن سوديك تمتلك جميع المقومات البشرية والفنية والتاريخية التى تؤهلها لاحتلال مكانة قيادية بالسوق العقارية المحلية، وهو ما سيعمل التحالف الجديد على تعزيزه وتوفير كل الدعم لتحقيقه.

ورفض شريف الكشف عن أى تفاصيل للخطة المتوقعة، ولكنه أشار إلى أنها خطة طموح ستقود لزيادة حجم الأعمال والعمليات لدى سوديك، وقد يبدأ تنفيذها خلال العام الجارى مع التركيز على التواجد بالمناطق التقليدية وغير التقليدية فى مصر، لافتا إلى أنه بمجرد الانتهاء من الدراسة سيتم عرضها على مجلس الإدارة لإقرارها وهى خطوة قد تستغرق من 3 إلى 5 أسابيع.

كل بدائل التمويل متاحة ومنها الموارد الذاتية وزيادة رأس المال بالبورصة والتسهيلات المصرفية

وأكد أن الخطة المتوقعة ستتضمن إقرار بدائل تمويلية متنوعة ما بين الموارد الذاتية للشركة أو إجراء زيادة رأسمال بالبورصة وصولاً إلى التسهيلات البنكية، وسيتم تحديد الاستخدامات وفقا لبنود خطة الأعمال وحجم التمويلات المطلوبة.

ورأى العضو المنتدب لشركة سوديك أن خطوة استحواذ تحالف الدار بمثابة شهادة نجاح لإدارة سوديك، فيما بدأ فعليا تطبيق مفاهيم الحوكمة والرقمنة بداخل الشركة خلال الأسابيع الماضية.

وأكد أن «الدار» من أهم الشركات العالمية المهتمة بمفهوم الاستدامة فى مشروعاتها، وهو ما سيتم تطبيقه أيضا بالمشروعات التابعة لسوديك فى مصر.

وبنهاية الأسبوع الماضى أعلنت سوديك عن نتائج أعمال الربع الأول من العام الحالى والتى تضمنت تحقيق إجمالى مبيعات متعاقد عليها خلال الربع الأول بلغ 3.74 مليار جنيه، ويمثل هذا الرقم حصيلة 573 وحدة تم بيعها خلال هذا الربع بمشروعاتها، وهو رقم قياسى جديد للمبيعات المتعاقد عليها خلال الربع الأول من العام، مقارنة مع نفس الفترة من أى عام سابق من حيث عدد أو قيمة الوحدات التى تم بيعها.

وساهمت مشروعات غرب القاهرة بنحو %36 من إجمالى المبيعات المتعاقد عليها خلال الربع، بدعم مشروع (The Estates Residences)، أما مشروعات شرق القاهرة فقد ساهمت بنسبة %34 .

بينما بلغت نسبة مساهمة الساحل الشمالى %30 على خلفية الإطلاق الناجح لمشروع “June” فى الربع الأخير من 2021.

وقامت سوديك بتسليم 165 وحدة خلال الربع الأول من العام، منها 42 وحدة بمشروعات غرب القاهرة، بينما بلغ عدد الوحدات التى تم تسليمها بمشروعات شرق القاهرة والساحل الشمالى 116 و7 وحدات على التوالي؛ مقارنة مع 120 وحدة تم تسليمها خلال نفس الفترة من 2021.

وبلغ إجمالى النفقات الاستثمارية للإنشاءات 634 مليون جنيه، مقارنة مع 776 مليون جنيه، كما بلغت إيرادات النشاط 1.19 مليار جنيه، بزيادة نسبتها %40 مقارنة مع 849 مليون جنيه؛ وسجل صافى الربح 226 مليون جنيه مقارنة مع 100 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2021، بزيادة %125.

واصلت سوديك احتفاظها بسيولة قوية، حيث بلغ رصيد النقدية وما فى حكمها 2 مليار جنيه.، كما وصل رصيد الديون المصرفية المستحقة إلى 2.53 مليار جنيه؛ ورصيد الاستثمارات العقارية والاستثمارات العقارية تحت التطوير إلى 3.7 مليار جنيه.

وبلغ رصيد أوراق القبض 21.2 مليار جنيه، منها 5.1 مليار جنيه تمثل أوراق قبض قصيرة الأجل، وهو ما يوفر رؤية واضحة للتدفقات النقدية للشركة.

وسجل رصيد الإيرادات غير المحققة من المبيعات المتعاقد عليها للوحدات التى تم بيعها ومازالت تحت التطوير 25 مليار جنيه، وهو ما يوفر رؤية واضحة لإيرادات الشركة مستقبلا.