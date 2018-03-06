سوديك تفوز بقطعة أرض مساحتها 500 فدان بالشيخ زايد

رجب عزالدين:أعلنت شركة السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار(سوديك) عن فوزها بقطعة أرض مساحتها 500 فدان بمدينة الشيخ زايد فى مزايدة بنظام فض المظاريف.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إنها تقدمت بعروض للحصول على 4 قطع أراضى بمدينة الشيخ زايد وإمتداد الشيخ زايد والسادس من اكتوبر بنظام الم

رجب عزالدين:

أعلنت شركة السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار(سوديك) عن فوزها بقطعة أرض مساحتها 500 فدان بمدينة الشيخ زايد فى مزايدة بنظام فض المظاريف.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إنها تقدمت بعروض للحصول على 4 قطع أراضى بمدينة الشيخ زايد وإمتداد الشيخ زايد والسادس من اكتوبر بنظام المشاركة.

وتابعت الشركة عقدت جلسة فض المظاريف أمس الاثنين وأسفر الفض على أن السعر المقدم من الشركة لقطعة أرض بمساحة 500 فدان فى امتداد الشيخ زايد هو أعلى سعر من بين الشركات الأخرى التى تقدمت لنفس القطعة.

وقالت الشركة إن هيئة المجتمعات العمرانية تقوم حاليا بإجراءات البت النهائى والترسية.

وتخطط سوديك، لتسليم حوالي 1000 وحدة في 2018، بإجمالي إيرادات 3.9 مليار جنيه،كما تسعى الشركة لاتمام صفقات جديدة للاستحواذ على أراض جديدة خلال 2018، متوقعة إطلاق مشروعات جديدة في الساحل الشمالي وغرب القاهرة.وفقا لبيان سابق للشركة.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 598.62 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي ديسمبر 2017، مقابل صافى ربح قدره 441 مليون جنيه في 2016.

