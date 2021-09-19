سوديك تفتتح أول مركز طبي للقياسات الرياضية في الشرق الأوسط

أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك” العقارية، اليوم الأحد، عن التوقيع على مذكرة تفاهم مع المجلس الأوليمبي بمدينة قازان الروسية.

تتضمن الاتفاقية إقامة أول مركز طبي فريد من نوعه للقياسات الرياضية في منطقة الشرق الأوسط، والذي يعتمد على أحدث التطبيقات العلمية والتكنولوجية ويستعين بمدربين على أعلى المستويات العالمية، بهدف تأهيل وتطوير الرياضيين المصريين وإعداد جيل جديد قادر على المنافسة على المستوى العالمي.

يقدم المركز الطبي للقياسات الرياضية أحدث الحلول والتطبيقات التكنولوجية المستخدمة في مدينة قازان، عاصمة الرياضة الروسية، حيث تحدد اختبارات الحمض النووي DNA الرياضة الأنسب لكل شخص على حدة ومدى قدرته على التفوق بها، وبناءً عليه يقوم أفضل المتخصصين على مستوى العالم بإعداد برنامج خاص للتغذية وخطط تدريبية مصممة خصيصا لكل رياضي.

مميزات التحالف

ويمنح هذا المنهج العلمي المتكامل للرياضيين الناشئين القدرة على التميز في المنافسات الرياضية المختلفة وتحقيق البطولات خلال مسيرتهم الرياضية.

يُشار إلى أنّ المجلس الأوليمبي بمدينة قازان، عاصمة الرياضة الروسية، سيتولى إجراء اختبارات الحمض النووي للرياضيين المصريين.

نص مذكرة التفاهم أيضًا على قيام المجلس الأوليمبي بتوفير مجموعة من المدربين العالميين في عدد من الرياضات المختلفة لناديClub S في سوديك، مع تنظيم وإستضافة عدد من البطولات الرياضية الدولية، وإقامة معسكرات تدريبية وبرامج للتبادل الرياضي للرياضيين والفرق في رياضات متنوعة.

ووقع على مذكرة التفاهم ماجد شريف، العضو المنتدب لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك”، ومارات منصور وفيتش بارييف، رئيس مجلس إدارة المجلس الأوليمبي بمدينة قازان خلال المنتدى الدولي التاسع “روسيا دولة الرياضة”، وتصل مدة الاتفاقية إلى 10 سنوات بصورة حصرية بين المجلس وشركة سوديك داخل مصر.