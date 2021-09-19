عقـــارات

سوديك تفتتح أول مركز طبي للقياسات الرياضية في الشرق الأوسط

بالتعاون مع المجلس الأوليمبي بمدينة قازان الروسية
شريف عمر 2:44 م, الأحد, 19 سبتمبر 21 2:44 م, الأحد, 19 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك” العقارية، اليوم الأحد، عن التوقيع على مذكرة تفاهم مع المجلس الأوليمبي بمدينة قازان الروسية.

تتضمن الاتفاقية إقامة أول مركز طبي فريد من نوعه للقياسات الرياضية في منطقة الشرق الأوسط، والذي يعتمد على أحدث التطبيقات العلمية والتكنولوجية ويستعين بمدربين على أعلى المستويات العالمية، بهدف تأهيل وتطوير الرياضيين المصريين وإعداد جيل جديد قادر على المنافسة على المستوى العالمي.

 يقدم المركز الطبي للقياسات الرياضية أحدث الحلول والتطبيقات التكنولوجية المستخدمة في مدينة قازان، عاصمة الرياضة الروسية، حيث تحدد اختبارات الحمض النووي DNA الرياضة الأنسب لكل شخص على حدة ومدى قدرته على التفوق بها، وبناءً عليه يقوم أفضل المتخصصين على مستوى العالم بإعداد برنامج خاص للتغذية وخطط تدريبية مصممة خصيصا لكل رياضي.

اقرأ أيضا  المجتمعات العمرانية تتفاوض مع الماليه لمنح خصم ٥٠% لجمعيات الإسكان التعاوني بـ«سلام مصر»

مميزات التحالف

 ويمنح هذا المنهج العلمي المتكامل للرياضيين الناشئين القدرة على التميز في المنافسات الرياضية المختلفة وتحقيق البطولات خلال مسيرتهم الرياضية.

يُشار إلى أنّ المجلس الأوليمبي بمدينة قازان، عاصمة الرياضة الروسية، سيتولى إجراء اختبارات الحمض النووي للرياضيين المصريين.

نص مذكرة التفاهم أيضًا على قيام المجلس الأوليمبي بتوفير مجموعة من المدربين العالميين في عدد من الرياضات المختلفة لناديClub S في سوديك، مع تنظيم وإستضافة عدد من البطولات الرياضية الدولية، وإقامة معسكرات تدريبية وبرامج للتبادل الرياضي للرياضيين والفرق في رياضات متنوعة.

اقرأ أيضا  الإسكان: طرح 13 محلاً تجاريا وصيدلية للبيع بالمزاد العلني في بني سويف الجديدة

ووقع على مذكرة التفاهم ماجد شريف، العضو المنتدب لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك”، ومارات منصور وفيتش بارييف، رئيس مجلس إدارة المجلس الأوليمبي بمدينة قازان خلال المنتدى الدولي التاسع “روسيا دولة الرياضة”، وتصل مدة الاتفاقية إلى 10 سنوات بصورة حصرية بين المجلس وشركة سوديك داخل مصر.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم شريف عمر

ملف الكاتب شريف عمر

اقرأ أيضاً

الحكومة فى إنفوجراف : تجربتنا استثنائية فى التنمية العمرانية

صفية حمدي 2:00 م, الأحد, 19 سبتمبر 21

رئيس جهاز العبور: فرق طبية لتطعيم العاملين بالجهاز والمصالح الحكومية بالمدينة

أحمد صبحي 1:33 م, الأحد, 19 سبتمبر 21

«كوليرز» تستعيد لقب أفضل شركة استشارية في الشرق الأوسط

شريف عمر 12:55 م, الأحد, 19 سبتمبر 21

رئيس جهاز «القاهرة الجديدة» يتفقد أعمال التطوير الجارية بالمناطق المختلفة بالتجمع الثالث

أحمد صبحي 12:04 م, الأحد, 19 سبتمبر 21

جهاز مدينة بدر يُنفذ حملة لإزالة التعديات والإشغالات بالحي الأول

أحمد صبحي 12:03 م, الأحد, 19 سبتمبر 21

وزير الإسكان: الانتهاء من الهيكل الخرسانى لـ15 برجا في العلمين الجديدة

أحمد صبحي 12:00 م, الأحد, 19 سبتمبر 21