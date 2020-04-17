«سوديك» تعيد شركات المقاولات للعمل بمواقعها بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد «كورونا»

كشف مصدر بإحدى شركات المقاولات العاملة في مواقع التنفيذ لمشروعات شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك” عن عودة العمل مرة أخرى، بعد توقف دام أكثر من أسبوع بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضاف في تصريحات لـ«المال» أن الشركة أبلغت شركات المقاولات للعودة للعمل مرة أخرى بعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل مواقع تنفيذ المشروعات التابعة للشركة.

وأوضح أن الشركة فضلت العودة للعمل مرة أخرى بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باستثناء قطاع التشييد والبناء من حظر التجوال.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، قد تابع موقف تنفيذ المشروعات في قطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في اجتماع مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة أن تتخذ شركات المقاولات إجراءاتها الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا، وأن تعمل بكامل طاقتها في كل المواقع.

وعلق رئيس الوزراء على عمل القطاع بشكل كامل بأن التشييد والبناء من أهم القطاعات التي توفر فرص العمل، وتحقق أهداف التنمية المنشودة.

مضيفاً أن هذا القطاع يرتبط به أكثر من 90 صناعة، وبالتالي فهو القطاع القادر على النهوض بالوطن، وتحريك عجلة العمل في هذه الفترة الصعبة على مستوى العالم.

ولفت المصدر إلى أن شركته لم تعد بكل طاقتها القصوى للعمل بمواقع الشركة خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن النسبة لا تتعدى 70% من طاقتها.

وأكد أن شركة سوديك اتخذت الاحتياطات اللازمة خلال فترة توقف الشركات عن العمل بمواقعها، مشيرا إلى أنها تقوم بمتابعة الإجراءات الاحترازية المتخذة من جانب الشركات.

وكانت المال قد نشرت خلال الفترة الماضية عن اتخاذ شركة سوديك قرارا بوقف العمل في مواقعها خشية انتشار فيروس كورونا بين العامل داخل مواقع العمل التابعة لها.