«سوديك» تعيد إطلاق مشروعها بمدينة زايد الجديدة على مساحة 464 فدانا

تم تصميم مشروع سوديك بمدينة زايد الجديدة من قبل مكتب JZMK، حيث تم تطوير المخطط فضلاً عن إضافة بعض المكونات فى التصميم الجديد للمشروع ليضم مركزيين مجتمعيين، وستة مواقع للأنشطة المختلفة مصممة لاستضافة التجمعات العائلية والترفيهية.

ومع إطلاق المخطط العام الجديد، قامت شركة سوديك بطرح مرحلة جديدة من مشروع كارميل الذي يعد واحداً من ثلاثة مشاريع متميزة تقع على مساحة المشروع.

وتتميز المرحلة الجديدة بإطلالة متميزة مستوحاة من شواطئ كاليفورنيا بأسلوبها العصري الحديث Carmel-by-the-sea”” والذي يوفر نمط حياة سهلة وبسيطة.

تضم المرحلة الجديدة لمشروع كارميل عدداً من الوحدات السكنية كاملة التشطيب، التي تطل على مجموعة من الحدائق الواسعة، فضلاً عن توافر كافة المرافق ومساحات مخصصة للخدمات الترفيهيه

قال ماجد شريف، العضو المنتدب لشركة سوديك: “تفخر سوديك بإعادة إطلاق هذا المشروع بمدينة زايد الجديدة بالمخطط الجديد بما يتضمنه من خدمات جديدة تم إضافتها للمشروع.

افتاً الى إن مدينة زايد الجديدة تعد بمثابة المستقبل لغرب القاهرة، ومتطلعين إلى استكمال نجاح سوديك في هذا المشروع بناءً على خبراتنا بسوق غرب القاهرة و سجلنا الممتد بهذه المنطقة”.

تُعد زايد الجديدة امتداداً طبيعياً وحضرياً لحي الشيخ زايد، حيث تتميز المنطقة الجديدة بسرعة وسهولة الوصول لأحياء منطقة شرق القاهرة والساحل الشمالي من خلال شبكة الطرق الجديدة التي تم انشاؤها في المناطق المحيطة.

ومن المتوقع أن تستفيد هذه المنطقة من قربها من مطار سفنكس الجديد والمتحف المصري الكبير الذي سيؤدي افتتاحه لازدهار المنطقة بأكملها بصورة غير مسبوقة.