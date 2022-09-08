«سوديك» تعيد إحياء مشروع «كارميل زايد الجديدة» بالشراكة مع المجتمعات العمرانية

أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، اليوم الخميس، إعادة إطلاق مشروع كارميل -مستوحى من شواطىء كاليفورنيا – بمدينة الشيخ زايد الجديدة بعد توقفه منذ عامين.

وقالت سوديك فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية إن هذا المشروع يحمل اسم كارميل،وسيجرى إنشائه على جزء من مساحة مخصصة ( 464 فدان ) بمدينة الشيخ زايد الجديدة.

ويعتبر مشروع كارميل واحدا من ثلاثة مشروعات تخطط سوديك لإنشائها على مساحة ال464 فدان بالشيخ زايد، ويضم مخطط كارميل عددا من الوحدات السكنية والفيلات الفاخرة مستوحى تصميمها من إطلالة متميزة على شواطىء ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأطلقت الشركة المرحلة الأولى من مشروع كارميل فى عام 2020 ، ثم تقرر إرجائه بسبب تعديلات مكانية على موقع الأرض بطلب من شريكها فى المشروع ( هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة).

وتعد مدينة الشيخ زايد الجديدة أحدث امتداد للمدينة القديمة وتتمتع بموقع استراتيجى متميز وشبكة طرق ممتدة تربط أحياء القاهرة بالساحل الشمالى ،حيث تقع بالقرب من مطار سفنكس الدولى ،وكذلك المتحف المصري الكبير الذى سيجري افتتاحه قريبا.

سوديك : تأخر إطلاق المشروع بسبب الحصول على موقع بديل العام الماضى

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

وحصلت سوديك فى 29 أغسطس 2021 على 440 فدانا بموقع بديل بمدينة الشيخ زايد الجديدة بطلبة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (شريكة سوديك فى تطوير المشروع).

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك ،إن هذا التخصيص الجديد يأتى فى إطار تعديل أجرته الهيئة على موقع مشروع مشترك يجرى تطويره بالشراكة بينهما بمدينة الشيخ زايد.

وبلغت مساحة المشروع فى التخصيص الأول 500 فدان ،وجرى تعديل موقعه إلى موقع مجاور بمساحة أقل 440 فدانا لكنها تحمل مميزات أعلى ومساحة بنائية أعلى، كما تشمل بعض أجزاء الأرض القديمة وفقا للإفصاح.

وبدأ الإعلان عن مشروع الشراكة بين سوديك وهيئة المجتمعات العمرانية فى مدينة الشيخ زايد فى 16 سبتمبر 2018 ،وفقا لإفصاح مرسل للبورصة المصرية آنذاك.

وبررت الهيئة تعديل الموقع بحصول متغيرات مكانية طارئة بمنطقة توسعات مدينة الشيخ زايد،نتج عنها وجود بعض المشروعات بجوار القطعة المخصصة بما استلزم تغيير الموقع لتفادى التدخلات المحتملة .

شراء 123 فدانا للتوسع فى مشروعات الشركة بالشيخ زايد بقيمة 1.24 مليار جنيه

واشترت سوديك فى وقت لاحق (سبتمبر 2021) 123 فدانا جديدا بجوار إحدى مشروعاتها فى الشيخ زايد بقيمة 1.24 مليار جنيه عبر اليسر للمشروعات والتنمية العقارية (التابعة).

وتقع قطعة الأرض التى تم تحديد موقعها من قبل جهاز مدينة الشيخ زايد، بالجوار الملاصق لمشروع (THE ESTATES) المعلن عنه فى عام 2019، وسيجرى استخدام قطعة الأرض فى توسعاته.

ووافق الجهاز على بيع قطعة الأرض بسعر 2385 جنيه للمتر المربع بقيمة إجمالية قدرها 1.24 مليار جنيه تسدد على مدى ست سنوات .

وطرح مشروع (THE ESTATES) لأول مرة فى سبتمبر 2019، وبلغ إجمالى المبيعات المتعاقد عليها منذ طرحه حوالى 2.5 مليار جنيه حتى 30 يونيو الماضى (2021).

ومن المتوقع أن تتيح الأرض الجديدة إمكانية التوسع بمساحة 235 ألف متر سكنى،بما قد يحقق للشركة مبيعات فى حدود 10 مليارات جنيه خلال الستة سنوات القادمة وفقا لتقديرات مبدئية .

ويضيف الاستحواذ على هذه الأرض نحو 518 ألف متر جديد إلى محفظة أراضى سوديك ،ليرتفع إجمالها من 5.6 مليون متر مبع إلى 6.1 مليون متر (تتركز أغلقها فى شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالى).

وتقول الشركة إن هذه المحفظة الضخمة من الأراضى تؤمن لها مبيعات مستقبلية مستمرة لفترة تتراوح بين تسعة إلى عشر سنوات قادمة ، وفقا للإفصاح.

ويتوزع هيكل ملكية سوديك الحالى بين شركتين إماراتيتين (الدار العقارية -جاما ليمتد) تستحوذان على 85.5% من الأسهم بعد عملية استحواذ نفذت فى البورصة ديسمبر الماضى بقيمة إجمالية قدرها 6.1 مليار جنيه.

تسجل مبيعات قياسية متعاقدًا عليها بقيمة 11.36 مليار جنيه خلال العام الماضى

ماجد شريف سوديك

وسجلت الشركة رقمًا قياسيًّا فى إجمالى المبيعات المتعاقد عليها بقيمة 11.36 مليار جنيه خلال العام الماضى بنسبة نمو 54% على العام السابق.

كما سجلت رقمًا قياسيًّا فى المبيعات المتعاقد عليها خلال الربع الأخير منفردًا (سبتمبر- ديسمبر2021) لتسجل 5.97 مليار جنيه بنسبة نمو 81% على الربع المقارن من عام 2020.

وبلغ عدد الوحدات الذى سلّمته الشركة للعملاء، خلال العام الماضى، حوالى 1163 وحدة، بينما بلغ عدد الوحدات المسلَّمة خلال الربع الأخير منفردًا حوالى 593 وحدة بمشروعات الشركة المختلفة.

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية منشورة، ارتفاع صافى أرباحها إلى 865 مليون جنيه خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2021، مقارنة بصافى أرباح بلغت 826 مليون جنيه خلال 2020.

وارتفع إجمالى إيرادات نشاط الشركة إلى 6.9 مليار جنيه خلال العام الماضى مقارنة بإيرادات بلغت 5.7 مليار جنيه خلال العام السابق 2020، وفقا للنتائج المرسل للبورصة فى 8 مارس الماضى.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح إلى 2.42 جنيه خلال العام الماضى 2021، مقارنة بنصيب بلغ 2.30 جنيه للسهم خلال العام السابق 2020.