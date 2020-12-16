عقـــارات

سوديك تعلن عن بيع كامل المرحلة الأولى من مشروع «كارميل زايد»

في اليوم الأول من إطلاقه
شريف عمر 5:04 م, الأربعاء, 16 ديسمبر 20 5:04 م, الأربعاء, 16 ديسمبر 20

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أعلنت شركة سوديك العقارية، عن بيع جميع وحدات المرحلة الأولى من مشروع كارميل في زايد الجديدة خلال اليوم الأول من إطلاق المشروع.

يشغل مشروع كارميل Karmell مساحة 240 فدانًا وهو ثاني مشروعات سوديك التي يتم إطلاقها في قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها 500 فدان بزايد الجديدة والتي تطورها سوديك بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بعد إطلاق الشركة لمشروع Vye بنجاح.

مشروع كارميل Karmell مستوحى من بلدة Carmel-by-the-sea في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث تم تصميم Karmell على شكل بلدة صغيرة تتميز بأسلوب الحياة السهل والبسيط.

مشروع كارميل Karmell عبارة عن بلدة ساحرة تضم متاجر منتشرة في جميع أنحاء Karmell الذي يمتزج فيه جمال الطبيعة مع كافة مكونات المشروع، ليوفر Karmell تجربة ممتعة للتجول في بلدة فريدة توفر كافة متطلبات قاطنيها في بيئة بسيطة وراقية.

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وتعليقًا على الأداء المتميز الذي حققته المرحلة الأولى من مشروع Karmell، يقول نبيل عماشة- رئيس القطاع التجاري والعمليات في سوديك: “نحن سعداء للغاية بالاستقبال الرائع من عملاء سوديك لهذه المنتجات والمفاهيم المعمارية الجديدة التي طرحناها من خلال مشروع Karmell كارميل.

إنّ هذا المشروع يجتذب إليه الباحثين عن منزل جديد ممن يتطلعون للاستمتاع بحياة تمزج الرفاهية بالبساطة، وتطلعهم للمعنى الحقيقي للحياة الراقية دون تكلف، وهو ما تتقن سوديك القيام به وتمتاز بتقديمه”.

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تتضمن المرحلة الأولى من المشروع إطلاق عدد من المنازل العصرية، والتي تتضمن منازل بدورين كاملة التشطيب بسلالم معلقة ولها تصميمان: Garden House وSky House، والتي تتيح للقاطنين الاستمتاع بخصوصية الحياة في الفيلات داخل العمارات السكنية

هذا بالإضافة لفيلات قابلة للتوسع“Expandable Urban Villas”، والتي يتم تصميمها بكفاءة بحيث تتضمن مناطق خاصة للوالدين/الأزواج بالإضافة لغرف الحديقة “Garden rooms”.

يقع Karmell بين مشروع Vye والمحور الرئيسي لزايد، وهو بذلك يستفيد من موقعه المتميز داخل مشروع أكبر، إلى جانب سهولة الوصول إليه عبر شبكة الطرق الرئيسية التي تربط المشروع مع الطرق السريعة والأحياء المحيطة به.

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تُعد زايد الجديدة امتداداً طبيعياً وحضرياً لحي الشيخ زايد الراقي، حيث تتميز المنطقة الجديدة بسرعة وسهولة الوصول لأحياء منطقة شرق القاهرة والساحل الشمالي من خلال شبكة الطرق الجديدة التي تم انشاؤها في المناطق المحيطة.

ومن المتوقع أن تستفيد هذه المنطقة من قربها من مطار سفنكس الجديد والمتحف المصري الكبير الذي سيؤدي افتتاحه لازدهار المنطقة بأكملها بصورة غير مسبوقة.

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بقلم شريف عمر

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