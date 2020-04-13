سوديك تعلن توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 0.55 جنيه للسهم

سوديك تعلن عن توزيع أرباح وتحدد مواعيد الصرف على المساهمين

أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.55 جنيه للسهم على أن يبدأ صرفها اعتبارا من 30 أبريل الجارى.

وقالت سوديك فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية اليوم الإثنين إن الحق في التوزيع لمشتري السهم سينتهى انتقاله بنهاية جلسة يوم 27 أبريل الجارى.

واقترح مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة 25 فبراير الماضى توزيع أرباح على المساهمين بواقع 55 قرشا للسهم بقيمة إجمالية 19.2 مليون جنيه.

ويبلغ رأس المال المصدر للشركة 1.39 مليار جنيه موزعا على 349 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم.

ويتوزع هيكل ملكية سوديك ،بين عدة شركات أبرزها شركة العليان السعودية الاستثمارية بنسبة 14% .

كما تساهم عائلة أبانمى بنسبة 10%،شركة ريبليوود للاستشارات بنسبة 9%،ريمكو اى جى تى للاستثمار بنسبة 7%.

كذلك تستحوذ “أكويتى” القابضة للاستثمار على نسبة 5% إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة المصربة وفقا للبيانات المتاحة على الموقع الإلكترونى للشركة.

سوديك تسجل 721 مليون جنيه أرباحا فى 2019

وأظهرت نتائج أعمال“سوديك” ارتفاع صافى أرباحها إلى 721.2 مليون جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر 2019 مقارنة بصافى أرباح بلغ 450.9 مليون جنيه خلال 2018.

وأظهرت القوائم المجمعة للشركة ارتفاع إيرادات النشاط إلى 5.3 مليار جنيه تقريبا خلال 2019 مقارنة مع إيرادات بلغت 3.7 مليار جنيه خلال 2018.

كما ارتفعت تكاليف النشاط إلى 3.8 مليار جنيه خلال 2019 مقارنة بتكاليف قدرها 2.4 مليار جنيه خلال 2018.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح المجمعة 2.06 جنيه عن عام 2019 مقارنة بنصيب بلغ 1.29 جنيه للسهم عن عام 2018.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة لشركة سوديك “الأم” تحولها للربح بقيمة 195 مليون جنيه خلال 2019 مقارنة بصافى خسارة قدرها 193.4 مليون جنيه خلال 2018.

سوديك : نستهدف مبيعات بقيمة 8.4 مليار جنيه فى 2020

وتستهدف سوديك ارتفاع مبيعاتها خلال العام الجارى إلى 8.4 مليار جنيه مع توقعها تسليم 1150 وحدة خلال 2020.

وسجلت سوديك صافي ربح قدره 450.9 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي ديسمبر 2018، مقابل أرباح بلغت 598.6 مليون جنيه في 2018.

وارتفعت إيرادات نشاط الشركة إلى 3.7 مليار جنيه خلال 2018، مقابل إيرادات بلغت 2.29 مليار جنيه في 2017.

وقالت سوديك فى سبتمبر الماضى، إن قيمة حجوزات العملاء لوحدات مشروعها الجديد للإسكان الفاخر بمدينة الشيخ زايد بلغت مليار جنيه في أول يوم طرح للمشروع.

قرض بقيمة مليار جنيه لتمويل مشروع الشركة بالقاهرة الجديدة

ووقعت (سوديك) فى ديسمبر الماضى عقد قرض متوسط الأجل مع البنك التجارى الدولي، بقيمة مليار جنيه لتمويل مشروع EDNC للوحدات الإدارية والتجارية بالقاهرة الجديدة.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة 30 ديسمبر الماضى إن هذا القرض سيستخدم فى تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لتنمية مشروع EDNC “ايدنس” وهو أول مشروع غير سكنى للشركة بشرق القاهرة.

ويستهدف المشروع إنشاء وحدات إدارية وتجارية على مساحة إجمالية 90 ألف متر مربع، تمثل الجزء التجارى من مشروع الشركة “إيستاون” بالقاهرة الجديدة.

ووقعت سوديك فى 21 مارس الماضى عقد شراكة لقطعة أرض جديدة على مساحة 500 فدان فى امتداد مدينة الشيخ زايد، مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ومن المخطط أن يضم المشروع أكثر من 5000 وحدة، وتبلغ إجمالى التعاقدات المتوقعة للمشروع 43 مليار جنيه، وهو ثانى أكبر مشروعات سوديك فى غرب القاهرة.

وتحصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموجب عقد الشراكة المشار إليه بحد أقصى إجمالى مبلغ 15.3 مليار جنيه على مدار 11 عاما.

ويتضمن هذا المبلغ أقساط ثابتة بإجمالى مبلغ 8.8 مليار جنيه، إضافة إلى مبلغ 300 مليون جنيه دفعة مقدمة، فضلا عن نسبة 15% من قيمة المتحصلات السنوية.