«سوديك» تعتزم تسليم أول وحدات مشروع جون الساحل الشمالي بالربع الثالث من 2025

قال أيمن عامر المدير العام لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار- سوديك إن شركته تستعد لتسليم أول وحدات في مشروع june جون الساحل الشمالي خلال الربع الثالث من عام 2025.

وأوضح عامر الشركة باعت نحو 55% من مشروع جون، مشيرا إلى بيع وحدات بنحو 2.5 مليار جنيه خلال 3 أيام فقط وذلك في منطقة الشقق السكنية الشاطئية والتي يتم طرحها بمفهوم جديد لأول مره في الساحل على غرار تجارب أوروبية.

وأضاف عامر، خلال جولة تفقدية لمشروع جون بالساحل الشمالي، أن المساحة البنائية بالمشروع تصل إلى 20% بنحو 2800 وحدة على مساحة إجمالية 281 فدان.

كانت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك”، قد أعلنت في وقت سابق نتائجها المالية المجمعة عن النصف الأول من العام المالي الحالي، والمنتهي في 30 يونيو 2023.

نتائج النصف الأول

وأوضحت في بيانها أن إجمالي النفقات الاستثمارية للإنشاءات خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 1.79 مليار جنيه، مقارنة مع 1.3 مليار فى النصف الأول من 2022.

وقامت سوديك ببيع 674 وحدة خلال الشهور الستة الأولى من 2023، وهو ما ساهم في تحقيق إجمالي مبيعات متعاقد عليها بقيمة 8.17 مليار جنيه، بنسبة زيادة 22% مقارنة مع إجمالي مبيعات متعاقد عليها خلال النصف الأول من 2022 والتي وصلت إلى 6.67 مليار جنيه.

وتؤكد إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال النصف الأول من 2023 مدى قوة الأداء، على الرغم من تباطؤ أداء المبيعات الذي شهده الربع الأول من العام، بسبب مراجعة الشركة لأسعار البيع في ظل الزيادة المطّردة في تكاليف الإنشاءات.

وترجع الزيادة في المبيعات المتعاقد عليها خلال الشهور الست الأولى من العام للطلب القوي على المشروعات الجديدة والوحدات الجاهزة للتسليم في جميع مشروعات سوديك خلال الربع الثاني من العام، على الرغم من الزيادات في أسعار البيع نتيجة التضخم الذي تشهده البلاد.

مبيعات قوية

وبصورة أساسية، ترجع الزيادة في إجمالي المبيعات المتعاقد عليها للمبيعات القوية لمشروعات سوديك في كل أسواقها الرئيسية، حيث وصلت نسبة مساهمة مشروعات سوديك في منطقة غرب القاهرة إلى 52% من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها، خاصة مع استمرار الطلب القوي على مشروع الـ 464 فدانا الذي أعادت سوديك إطلاقه وساهم بمفرده بنسبة 32% من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال الفترة.

غرب القاهرة

من ناحية أخرى، ساهمت مشروعات سوديك في منطقة شرق القاهرة بنسبة 34% من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال النصف الأول من العام، على خلفية الإقبال الكبير على الوحدات التي تم إطلاقها مؤخرًا في مشروع فيليت والتي ساهمت وحدها في تحقيق 21% من مبيعات الشركة خلال هذه الفترة.

وأخيرًا يأتي مشروع “June” في الساحل الشمالي الذي ساهم بنسبة 15% من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال الشهور الستة الأولى من العام، مدفوعًا بالطلب القوي على الوحدات التي تم إطلاقها مؤخرًا في المشروع.