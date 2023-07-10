«سوديك» تطلق مشروع «SPLANADA» التجاري بالقاهرة الجديدة

أطلقت شركة سوديك العقارية مشروع SPLANADA التجاري بالقاهرة الجديدة، وذلك وفقأً لبيان صحفي.

ويقع مشروع سوديك على شارع التسعين والمجاور للجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، ويعد SPLANADA الوجهة التجارية لكلا من مشروعي EDNC الاداري وايستاون السكني.

من المخطط افتتاح المشروع أواخر العام الحالي، ويمتد على مساحة إجمالية 14,765 متر مربع ويضم مساحات للترفيه والتسوق بخلاف مطاعم متخصصة ومحال تجارية للأزياء و الخدمات.

تصميم مميز

ويقام المشروع وسط بيئة معمارية تتضمن أعمالًا فنية ومساحات خضراء تضفي المزيد من التميز، كما يتضمن مركزًا رياضيًا ومنطقة للأطفال ومطاعم خارجية بالإضافة لساحة انتظار للسيارات تحت الأرض .

وتعليقًا على إطلاق المشروع، قال أيمن عامر، مدير عام سوديك : نتوقع أن يصبح SPLANADA مقصد مفضل في القاهرة الجديدة و ذلك من خلال التعاون و الشراكة مع أفضل المصممين، لتوفير تجربة ممتعة وفريدة للقاطنين والزائرين على حد سواء.