«سوديك» تضع 51% حدًا أدنى للاستحواذ على «مدينة نصر للإسكان».. و«سى آى كابيتال» مستشار المشترى

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) وضعت حدًا أدنى للمضى قدمًا فى تنفيذ الاستحواذ على شركة مدينة نصر للإسكان، يتمثل فى استجابة %51 من المساهمين لعرض الشراء.

وقالت المصادر إن شركة سى آى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية هى المستشار المالى للطرف المشترى «سوديك»، فيما يتولى مكتب «وايت آند كيس» الاستشارات القانونية.

يذكر أن «سوديك» قدمت أمس عرضًا غير ملزم للاستحواذ النقدى المحتمل على نسبة تصل إلى %100 من أسهم «مدينة نصر» بسعر استرشادى يتراوح بين 3.20 إلى 3.40 جنيه للسهم، ويخضع العرض لإتمام التقييم النافى للجهالة من قبل سوديك.

وأشارت المصادر إلى أنه فى حالة استجابة %100 من حملة سهم مدينة نصر للإسكان سيتم شطب الشركة من جداول البورصة.

وقالت إنه من المقرر انعقاد مجلس إدارة مدينة نصر للإسكان والتعمير الخميس المقبل لمناقشة تفاصيل العرض وبحث الإجراءات المقبلة.

يشار إلى أن المساهمين الرئيسيين لشركة مدينة نصر للإسكان هم: «مجموعة بيج إنفستمنتس «BIG Investment Group بحصة تبلغ %19.88 و«بى إنفستمنتس القابضة» %7.45 و”القابضة للتشييد والبناء» بنحو %15.19 وتبلغ نسبة الأسهم حرة التداول %57.48.

ورفضت مصادر بالشركة القابضة للتشييد والتعمير التعليق على السعر، لكنها قالت إنها ستبحث مصير حصتها مع مجلس إدارة مدينة نصر، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وأكدت مصادر مقربة من شركة بى إنفستمنتس القابضة، المالكة لنحو %8 من مدينة نصر للإسكان، أن مجلس إدارتها سيبحث بعد فترة الإجازات مصير الصفقة المحتملة، وحول التسعير قالت إن ظروف السوق تسعر غالبية الأسهم بمستويات منخفضة.

وترى وحدة بحوث بنك الاستثمار (نعيم) أن السعر الاسترشادى المقدم من «سوديك» يتوافق بشكل كبير مع توقعات السوق، ويصل بإجمالى حقوق ملكية شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بين 5.99 و6.36 مليار جنيه (330 مليون دولار).

وأوضحت «نعيم» أن سعر العرض بناء على متوسط مضاعفات الربحية يعكس علاوة لمساهمى مدينة نصر، مقارنة باستحواذ الدار العقارية الإماراتية على شركة سوديك، الذى تضمن مضاعفات ربحية أقل.

وحددت «نعيم» السعر المستهدف لشركة مدينة نصر للإسكان عند 5.23 جنيه، مع توصية بالشراء، علمًا بأن السهم أغلق أمس عند مستوى 2.7 جنيه مرتفعًا %8.

وأشارت إلى أن إتمام الصفقة سيسمح لـ«سوديك» بالتوسع فى الأراضى المملوكة لمدينة نصر، والبالغ مساحتها 16 مليون متر مربع (حوالى %35 من الأرض غير مستغلة)، موضحة أن هذه الأراضى لا يوجد عليها أى نزاعات، ويرتكز منها مساحة 9.59 مليون متر مربع فى مواقع متميزة فى شرق القاهرة.

وأوضحت «نعيم» أن مدينة نصر للإسكان تمتلك قطعتى أرض فى مواقع جاذبة (سراى وتاج سيتي)، مستفيدة من التوسع العمرانى السريع وتطوير البنية التحتية الذى يتم فى شرق القاهرة.

وذكرت أن «سوديك» ستستفيد من دمج المبيعات والتكلفة فور تنفيذ الصفقة، خاصة أن نموذج أعمال مدينة نصر للإسكان يتميز بأنه منخفض التكلفة، إلى جانب خبرة سوديك الكبيرة فى المبيعات والتسويق.

«نعيم» تتوقع بدائل مختلفة للعملية منها دعم نقدى من «الدار الإماراتية»

وأوضحت «نعيم» أن سوديك تمتلك 2 مليار جنيه نقدية، وهى لا تكفى لتمويل الصفقة، وبالتالى ستكون لديها خيارات أخرى تتضمن زيادة رأس المال أو تلقى دعم نقدى من الشركة الأم (الدار العقارية)، أو تأمين الحصول على قرض بنكى لتمويل هذه الصفقة.

وأضافت: أنه نظرًا للعلاوة السعرية الكبيرة لسعر العرض وإمكانيات التسييل المستقبلى لمخزون الأراضي، نتوقع أن يتقدم غالبية مساهمى مدينة نصر للإسكان لبيع أسهمهم.

وأشارت «نعيم» إلى أنه حال عدم قبول المساهمين الرئيسيين فى مدينة نصر، وهما بينج إنفستمنتس و«بى إنفستمنتس» (يمتلكان معًا %27.3) قد تقوم سوديك برفع السعر، مثلما حدث عند الاستحواذ على سوديك نفسها، إذ تم رفعه بمقدار %5 من قبل الدار العقارية.