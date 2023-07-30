«سوديك» تضخ 1.79 مليار جنيه استثمارات بالنصف الأول من 2023

أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك” نتائجها المالية المجمعة عن النصف الأول من العام المالي الحالي، والمنتهي في 30 يونيو 2023.

وأوضحت في بيانها اليوم أن إجمالي النفقات الاستثمارية للإنشاءات خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 1.79 مليار جنيه، مقارنة مع 1.3 مليار فى النصف الأول من 2022.

وقامت سوديك ببيع 674 وحدة خلال الشهور الستة الأولى من 2023، وهو ما ساهم في تحقيق إجمالي مبيعات متعاقد عليها بقيمة 8.17 مليار جنيه، بنسبة زيادة 22% مقارنة مع إجمالي مبيعات متعاقد عليها خلال النصف الأول من 2022 والتي وصلت إلى 6.67 مليار جنيه.

وتؤكد إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال النصف الأول من 2023 مدى قوة الأداء، على الرغم من تباطؤ أداء المبيعات الذي شهده الربع الأول من العام، بسبب مراجعة الشركة لأسعار البيع في ظل الزيادة المطّردة في تكاليف الإنشاءات.

وترجع الزيادة في المبيعات المتعاقد عليها خلال الشهور الست الأولى من العام للطلب القوي على المشروعات الجديدة والوحدات الجاهزة للتسليم في جميع مشروعات سوديك خلال الربع الثاني من العام، على الرغم من الزيادات في أسعار البيع نتيجة التضخم الذي تشهده البلاد.

52 % نسبة مساهمة مشروعات “سوديك” بمنطقة غرب القاهرة في إجمالي المبيعات

وبصورة أساسية، ترجع الزيادة في إجمالي المبيعات المتعاقد عليها للمبيعات القوية لمشروعات سوديك في كل أسواقها الرئيسية، حيث وصلت نسبة مساهمة مشروعات سوديك في منطقة غرب القاهرة إلى 52% من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها، خاصة مع استمرار الطلب القوي على مشروع الـ 464 فدانا الذي أعادت سوديك إطلاقه وساهم بمفرده بنسبة 32% من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال الفترة.

مشروع “جون” الساحل الشمالي يساهم بنسبة 15% في إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال النصف الأول من العام

من ناحية أخرى، ساهمت مشروعات سوديك في منطقة شرق القاهرة بنسبة 34% من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال النصف الأول من العام، على خلفية الإقبال الكبير على الوحدات التي تم إطلاقها مؤخرًا في مشروع فيليت والتي ساهمت وحدها في تحقيق 21% من مبيعات الشركة خلال هذه الفترة.

وأخيرًا يأتي مشروع “June” في الساحل الشمالي الذي ساهم بنسبة 15% من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال الشهور الستة الأولى من العام، مدفوعًا بالطلب القوي على الوحدات التي تم إطلاقها مؤخرًا في المشروع.

ووصلت إلغاءات المبيعات إلى 816 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2023، وهو ما يمثل 10% من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال الفترة، وهي نفس نسبة إلغاءات المبيعات التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة من 2022، حيث تقوم الشركة بإلغاء مبيعات الوحدات المتعثرة، بما يتيح إعادة بيع هذه الوحدات بأسعار السوق الحالية، وبالتالي زيادة هوامش الربح وإجمالي إيرادات المبيعات.

“سوديك” تسلم 402 وحدة في الشهور الستة الأولى من 2023

قامت سوديك بتسليم حوالي 402 وحدة في الشهور الست الأولى من 2023، منها 212 وحدة في مشروعات شرق القاهرة، بينما بلغ عدد الوحدات التي تم تسليمها في مشروعات غرب القاهرة والساحل الشمالي 189 وحدة على التوالي، مقارنة مع 463 وحدة تم تسليمها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ووصل صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الملكية غير المسيطرة إلى 335 مليون جنيه وبنسبة نمو 15% مقارنة مع صافي ربح 292 مليون جنيه تم تسجيلها خلال النصف الأول من 2022.

يشار إلى أن هامش صافي الربح زاد بمعدل 80 نقطة أساس على أساس سنوي ليسجل 11%.

وحقق مجمل الربح زيادة بنسبة 22% على أساس سنوي، وبدافع من زيادة الإيرادات، ليسجل 1.12 مليار جنيه وبهامش مجمل ربح 38% مقارنة مع مجمل ربح بلغ 941 مليون جنيه وبهامش مجمل ربح 34% تم تسجيلهما في النصف الأول من 2022.

وبلغت إيرادات النشاط 2.92 مليار جنيه خلال الشهور الستة الأولى من 2023 بزيادة 7% مقارنة مع إيرادات النشاط التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة من 2022 وبلغت 2.73 مليار جنيه.

جاءت الزيادة في إيرادات النشاط بشكل رئيسي بدافع من عمليات التسليم التي تمت في مشروعات غرب القاهرة، أكتوبر بلازا وبافيليون في سوديك وست واليجريا ريزيدانس وSix West، إذ ساهمت مشروعات غرب القاهرة بنسبة 52% من إجمالي القيمة المالية لعمليات التسليم خلال النصف الأول من العام. من ناحية أخرى، ساهمت مشروعات شرق القاهرة بنسبة 47% من إجمالي القيمة المالية لعمليات التسليم خلال النصف الأول من العام بدعم من عمليات التسليم في سوديك إيست.

وتعليقًا على نتائج النصف الأول من العام، قال أيمن عامر- مدير عام شركة سوديك: “على الرغم من عمليات الإطلاق المحدودة خلال النصف الأول من العام، والزيادات الكبيرة في الأسعار لتعويض تأثير التضخم، فقد تمكنا من تحقيق مبيعات قياسية في النصف الأول.

وتابع: لقد تميز النصف الأول من العام بأداء قوي لشركة سوديك، خاصةً مع إضافة 620 فدانًا لمحفظة أراضي الشركة بالساحل الشمالي الذي يمثل أحد أسواقنا الرئيسية وتحقيق نتائج مالية قوية، لذا نتطلع لأداء قوي ومتميز خلال النصف الثاني من العام”.