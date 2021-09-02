سوديك تشترى 123 فدانا للتوسع فى الشيخ زايد بقيمة 1.24 مليار جنيه

سوديك تفصح عن تفاصيل حصولها على قطعة أرض جديدة فى مدينة الشيخ زايد

حصلت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) على موافقة جهاز مدينة الشيخ زايد لشراء 123 فدانا جديدا بجوار مشروع قائم بقيمة 1.24 مليار جنيه تقريبا.

وقالت “سوديك” فى إفصاح للبورصة اليوم الخميس ،إن شركة اليسر للمشروعات والتنمية العقارية (التابعة) ورد إليها خطاب بالموافقة فى 1 سبتمبر الجارى.

وتقع قطعة الأرض التى تم تحديد موقعها من قبل الجهاز، بالجوار الملاصق لمشروع (THE ESTATES) المعلن عنه فى عام 2019، وسيجرى استخدام قطعة الأرض فى توسعاته.

ووافق الجهاز على بيع قطعة الأرض بسعر 2385 جنيه للمتر المربع بقيمة إجمالية قدرها 1.24 مليار جنيه تسدد على مدى ست سنوات .

وطرح مشروع (THE ESTATES) لأول مرة فى سبتمبر 2019، وبلغ إجمالى المبيعات المتعاقد عليها منذ طرحه حوالى 2.5 مليار جنيه حتى 30 يونيو الماضى (2021).

ومن المتوقع أن تتيح الأرض الجديدة إمكانية التوسع بمساحة 235 ألف متر سكنى،بما قد يحقق للشركة مبيعات فى حدود 10 مليارات جنيه خلال الستة سنوات القادمة وفقا لتقديرات مبدئية .

ويضيف الاستحواذ على هذه الأرض نحو 518 ألف متر جديد إلى محفظة أراضى سوديك ،ليرتفع إجمالها من 5.6 مليون متر مبع إلى 6.1 مليون متر (تتركز أغلقها فى شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالى).

وتقول الشركة إن هذه المحفظة الضخمة من الأراضى تؤمن لها مبيعات مستقبلية مستمرة لفترة تتراوح بين تسعة إلى عشر سنوات قادمة ، وفقا للإفصاح.

سوديك تحصل على 440 فدانا بموقع بديل فى الشيخ زايد

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

وأفصحت الشركة فى وقت سابق (29 أغسطس الماضى) عن موافقة هيئة المجتمعات العمرانية على تخصيص 440 فدانا بموقع بديل بمدينة الشيخ زايد.

وقالت سوديك فى إفصاح للبورصة آنذاك ،إن هذا التخصيص الجديد يأتى فى إطار تعديل أجرته الهيئة على موقع مشروع مشترك يجرى تطويره بالشراكة بينهما بمدينة الشيخ زايد.

وبلغت مساحة المشروع فى التخصيص الأول 500 فدان ،وجرى تعديل موقعه إلى موقع مجاور بمساحة أقل 440 فدانا لكنها تحمل مميزات أعلى ومساحة بنائية أعلى، كما تشمل بعض أجزاء الأرض القديمة وفقا للإفصاح.

وتلقت الشركة خطابا من جهاز مدينة الشيخ زايد يفيد بتغير الموقع وأبعاده، وجار تعديل عقد الشراكة والمخطط العام للمشروع مع هيئة المجتمعات العمرانية.

وبدأ الإعلان عن مشروع الشراكة بين سوديك وهيئة المجتمعات العمرانية فى مدينة الشيخ زايد فى 16 سبتمبر 2018 ،وفقا لإفصاح مرسل للبورصة آنذاك.

وبررت الهيئة تعديل الموقع بحصول متغيرات مكانية طارئة بمنطقة توسعات مدينة الشيخ زايد،نتج عنها وجود بعض المشروعات بجوار القطعة المخصصة بما استلزم تغيير الموقع لتفادى التدخلات المحتملة .

الدارالإماراتية تقدمت بعرض استحواذ على الشركة بسعر 19 جنيها للسهم

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)

وتلقت سوديك فى 14 مارس الماضى، عرض استحواذ مبدئى من قبل شركة الدار العقارية يستهدف شراء 51% من الأسهم كحد أدنى بمتوسط سعر يتراوح بين 18 إلى 19 جنيها للسهم.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذا العرض المحتمل سيجري تقديمه من خلال شركة أو شركات ذات غرض خاص تؤسس لهذا الغرض من خلال شركة الدار العقارية منفردة أو مجتمعة مع تحالف مستثمرين لم تسمهم بعد.

وقالت الدار العقارية، إن هذا السعر التقديري مشروط بإتمام فحص شامل ناف للجهالة على شركة سوديك وشركاتها التابعة والوصول إلى نتائج مرضية.

وأشارت الدار إلى إمكانية تقديمها عرض شراء لكامل أسهم سوديك بعد إطلاعها على نتائج الفحص النافى للجهالة على الشركة.

ونوهت الشركة إلى أن المضى فى هذا العرض يستلزم الحصول على موافقات داخلية، وكذلك موافقة الجهات المختصة فى مصر والإمارات، ولا سيما هيئات الرقابة المالية.

وطلبت الدار العقارية مهلة جديدة من “الرقابة المالية” لمدة شهر لتقديم عرض الشراء الإجبارى على أسهمها تسرى من 2 أغسطس القادم (تاريخ انتهاء المهلة الأولى).

وبررت شركة الدار العقارية طلبها بظروف استكمال الفحص النافى للجهالة، وفقا لكتاب مرسل إلى إدارة البورصة المصرية.

ووافقت “الرقابة المالية” فى 8 يونيو الماضى على منح الشركة مهلة ثلاثين يوم عمل لنفس السبب المتعلق باستكمال الفحص النافى للجهالة.

وأفصحت سوديك فى 15 أبريل الماضى عن تكليف شركة “إى فى جى هيرميس” وأحد بنوك الاستثمار الدولية كمستشارين ماليين لتقييم عرض الاستحواذ المقدم .

العليان السعودية أكبر مساهم منفرد بالشركة بنسبة 14%

ويبلغ رأس المال المصدر للشركة 1.39 مليار جنيه موزعًا على 349 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم.

ويتوزع هيكل ملكية سوديك بين عدة شركات (خلافا للتكتل السابق)، أبرزها شركة العليان السعودية الاستثمارية المساهم المنفرد الأكبر بنسبة 14%.

كما يستحوذ تحالف يضم حسن علام العقارية، أكت “فاينانشال للاستثمارات”، كونكريت بلس للهندسة والإنشاءات، وآخرون على حصة وصلت إلى 15% حتى 9 فبراير الماضى.

كما تساهم عائلة أبانمى بنسبة 10%، وشركة ريبليوود للاستشارات بنسبة 9%، و”ريمكو آى جى تى” للاستثمار بنسبة 7%.

كذلك تستحوذ “أكويتى” القابضة للاستثمار على نسبة 5% إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة المصربة وفقا للبيانات المتاحة على الموقع الإلكترونى للشركة.

واظهرت آخر نتائج أعمال سنوية للشركة تسجيل صافى ربح قدره 819.6 مليون جنيه خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2020، مقارنة مع صافى أرباح بلغت 719.4 مليون جنيه خلال عام 2019.

وكشفت نتائج أعمال سنوية سابقة للشركة ارتفاع إجمالى إيرادات نشاطها إلى 5.5 مليار جنيه خلال 2020، مقارنة مع نحو 5.3 مليار جنيه خلال 2019.

وأعلنت الشركة فى يناير الماضى عن تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 7.4 مليار جنيه خلال عام 2020 تمثل حصيلة بيع 1361 وحدة خلال العام.

وأظهرت نتائج أعمال أحدث، ارتفاع صافى أرباحها إلى 225.8 مليون جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو الماضى مقارنة مع نحو 74.5 مليون جنيه الفترة المقارنة من 2020، بنسبة نمو 203 %.

ووافقت الشركة فى وقت سابق على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.55 جنيه للسهم يبدأ صرفها اعتبارا من الأربعاء ( 9 يونيو الماضى).

وأتمت الشركة فى 27 يوليو الماضى طرح أول سندات توريق بقيمة 343 مليون جنيه لمحفظة قبض آجلة تختص بعدد من الوحدات السكنية بمشروعاتها.

وقالت فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن إقبالها على إصدار سندات توريق يأتى فى إطار خطة تنويع مصادر إيراداتها والاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة حاليا فى مصر.