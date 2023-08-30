«سوديك» تشارك «نوبو» لإقامة فندقين بمشروعاتها بغرب القاهرة والساحل الشمالي

أعلنت سوديك، بالشراكة مع نوبو للضيافة Nobu Hospitality، العلامة التجارية العالمية الشهيرة في عالم الضيافة، عن خطط التوسع الخاصة بعلامة نوبو العالمية لأول مرة في مصر، من خلال تطوير فندقين فاخرين ووحدات فندقية، إضافة الى لمطعم نوبو الشهير بمشروعات سوديك.

وبموجب الشراكة، سيتم إطلاق علامة نوبو العالمية في اثنين من مشروعات سوديك في كلاً من زايد الجديدة والساحل الشمالي، وبدعم من خبرة وسمعة سوديك الممتازة في السوق المصري

تفاصيل الشراكة

وستتضمن توسعات نوبو في مصر إقامة فندقين خمس نجوم باستثمارات تتجاوز ملايين الدولارات، إضافة لمطعم نوبو الشهير ووحدات سكنية فندقية تحمل علامة نوبو، فضلاً عن باقة متكاملة من المنشآت والمرافق التي ستخدم القاطنين والزوار طبقًا لأفضل المعايير العالمية.

ويقع الفندق ووحدات نوبو الفندقيةNobu Hotel and Residences في مشروع سوديك بزايد الجديدة بمنطقة غرب القاهرة التي تشهد نموًا عمرانيًا كبيرًا

ومن المتوقع أن يقام في المساحة المخصصة للمنازل العائلية المنفردة والشقق الحصرية، حيث يشكل الفندق والوحدات الفندقية جزءًا من مشروع “The Estates Residences”.

وفي الوقت نفسه، سيستمتع الزوار والقاطنين بقرب الفندق والوحدات الفندقية الجديدة من أشهر المعالم الأثرية والتراثية بما في ذلك أهرامات الجيزة، وأبو الهول، والمتحف المصري الكبير.

من ناحية أخرى، يقع فندق ووحدات نوبو الفندقية على الطريق المؤدي للساحل الشمالي، وهو ما يتيح للسكان التوجه للساحل الشمالى للاستمتاع بعطلات نهاية الأسبوع والأعياد بكل سهولة.

تواجد في الساحل الشمالي

من ناحية أخرى، يقام فندق ووحدات نوبو الفندقية Nobu Hotel and Residences في أحدث مشروعات سوديك بالساحل الشمالي والذي يشغل مساحة 440 فدانًا على واجهة شاطئية رائعة.

ويتيح المشروع إطلالة خلابة على البحر المتوسط في منطقة رأس الحكمة بشواطئها الرملية، احدى أسرع الوجهات الشاطئية الفاخرة نموا في المنطقة، والتي تتوافق مع أجواء وتقاليد علامة نوبو العالمية الراقية.

ومن المتوقع أن تعمل هذه الوجهة الشاطئية الفاخرة لسوديك في الساحل الشمالي بصورة موسمية في الفترة من مايو حتى أكتوبر من كل عام.

وتعليقًا على هذة الشراكة، قال أيمن عامر، مدير عام سوديك: “تعد شراكتنا مع مجموعة نوبو للضيافة شهادة على مكانة سوديك وقدرتها على اجتذاب شركاء عالميين من الطراز الأول، حيث تمثل علامة نوبو العالمية الشهيرة اختيارًا مثاليًا وإضافة قيمة لمشروعاتنا المتميزة، كما أنها تمنح مشروع “The Estates Residences” وكذلك أحدث مشروعاتنا الشاطئية في الساحل الشمالي، تجربة استثنائية لأرقى مستويات الضيافة طبقًا لأعلى معايير الرفاهية العالمية”.

سعادة بالتواجد في مصر

يضيف تريفور هورويل، الرئيس التنفيذي لشركة نوبو للضيافة Nobu Hospitality: “سعداء بشراكتنا مع سوديك والتي تتضمن إطلاق مشروعين كبيرين في السوق المصري لأول مرة، وإن مصر تتمتع بتاريخ ثري للغاية وثقافة متنوعة، مما يجعلها سوقًا مثاليًا لتجسيد فخامة ومكانة علامة نوبو العالمية.

من ناحية أخرى ستضع مشروعاتنا القادمة في مصر تعريفًا جديدًا لمفاهيم الحياة الراقية والضيافة الفاخرة، من خلال تقديم مزيج غير مسبوق من تجارب الضيافة وأسلوب الحياة للزوار والمقيمين على حد سواء.