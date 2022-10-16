سوديك تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27)

أعلنت شركة سوديك العقارية عن رعايتها ومشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (COP27) الذي سيقام في مصر لأول مرة خلال نوفمبر2022 بمحافظة جنوب سيناء وتحديداً مدينة شرم الشيخ.

وقّع على اتفاقية الرعاية الخاصة كل من السفير أشرف إبراهيم، مساعد وزير الخارجية والمنسق العام للشؤون التنظيمية والمالية للدورة 27 من المؤتمر، والمهندس ماجد شريف، العضو المنتدب لشركة سوديك، وذلك بمقر وزارة الخارجية المصرية.

وتعليقًا على رعاية سوديك للمؤتمر العالمي، قال شريف، إن الحوار المناخي العالمي يساعد فى اكتشاف المزيد من الفرص لتحقيق المرونة المناخية خلال السنوات القادمة.

تتخذ سوديك الآن العديد من الخطوات والإجراءات الجادة لتنفيذ استراتيجية أعمال تأتي الاستدامة على قمة أولوياتها، مع إجراء تقييم شامل للمعاير البيئية والاجتماعية وأهداف الحوكمة المؤسسية، بالإضافة إلى وضع استراتيجية طويلة الأمد لتحقيق هذه الأهداف بما فيها أهداف تقليل أثرنا الكربوني مستقبلًا، وفقاً لشريف.

وأعلن السفير أشرف إبراهيم، مساعد وزير الخارجية والمنسق العام للشقين التنظيمي والمالي للدورة 27 من المؤتمر، أن سوديك ستشارك في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (COP27) كراع وداعم للمؤتمر.

دور محورى للقطاع الخاص

كما أبرز السفير الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص العالمي في الترويج لنماذج الأعمال المستدامة، ودعم أهداف المناخ المتفق عليها. مشيراً إلى أنّ الاحتباس الحراري لكوكب الأرض يمثل تحديًا هائلًا يعيق جهود الاستدامة البيئية، وأن المشكلات المرتبطة بالتغير المناخي حول العالم تجعل من الصعب تدبير موارد كبيرة لتعزيز الاستدامة.

تُعد سوديك من الشركات الموقعة على الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وتقوم بالإفصاح عن ما تم إنجازه من مبادرات طبقًا للمبادئ العشرة للاتفاق منذ عام 2014. وكواحدة من المبادرات المناخية المختلفة

تمكنت سوديك من تشغيل مقرها الرئيسي بالاعتماد على الطاقة الشمسية بنسبة 95% منذ عام 2020.

وفي عام 2022، تنشر سوديك أول تقرير لها في مجال الاستدامة، كما تقوم باحتساب الأثر الكربوني، بما يتيح لها الالتزام بتقليل الانبعاثات الكربونية لعملياتها التشغيلية بصورة واضحة وشفافة.