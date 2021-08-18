«سوديك» تسند لمكتب «ECB» أعمال الاستشارات الهندسية لتوسعات «ذا استيتس»

تعاقدت شركة سوديك للاستثمار العقارى مع مكتب ECB للتصميمات والاستشارات الهندسية وإدارة المشروعات، لتولى مهام توسعات المرحلة الثانية من مشروع ذا استيت المملوك لها، والذى يضم مجموعة من الفيلات السكنية.

قال الدكتور محمد عبد الغنى، رئيس ECB للتصميمات والاستشارات الهندسية، إن شركته تولت فى السابق أعمال الاستشارات الهندسية للمرحلة الأولى من المشروع، الواقع على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى والتى تضم مجموعة فيلات بحجم أعمال يقارب 700 مليون جنيه، وبالفعل بدأت الأعمال الإنشائية.

وتابع فى تصريحات خاصة لـ«المال»: منذ أيام قليلة توصلنا لاتفاق مع مسئولى «سوديك» لتولى الاستشارات الهندسية لأعمال إنشاء فيلات المرحلة الثانية من المشروع، التى تدور قيمتها بالقرب من 700 مليون جنيه.

وبنهاية عام 2019، أطلقت شركة سوديك مشروع ذا استيتس ”The Estates” على قطعة أرض بالكيلو 44 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، بالقرب من مدينة الشيخ زايد، وتبلغ مساحة المشروع 630 ألف متر.

ومن المخطط أن يضم مشروع ذا استيتس 500 وحدة من الإسكان الفاخر، ويتوقع أن تتخطى مبيعاته مبلغ 7 مليارات جنيه على مدار ثمانى سنوات.

ووفقاً للموقع الإلكترونى لمكتب ECB للتصميمات فقد تأسس الأخير عام 1997، وأجرى عملية إعادة هيكلة عام 2015 ليتحول لمجموعة متكاملة فى مجال الاستشارات الهندسية والبنائية.

وقال «عبدالغنى»، إن المكتب أشرف على 142 مشروعًا بتكلفة 192 مليار جنيه بالسوق المحلية خلال السنوات الماضية، إضافة لمشروعات خارج مصر متنوعة بين بنية تحتية وصناعية وتجارية وفندقية، بإجمالى 16 مشروعًا.

وأشار إلى أن المكتب تعاقد على عدة مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، بلغ حجم أعمالها 16 مليار جنيه، وتتنوع التعاقدات ما بين إدارة مشروعات وتصميمات هندسية وإشراف على التنفيذ.

ولفت «عبدالغنى»، إلى أن المكتب يستهدف الوصول بسجل مشروعاته إلى 250 مليار جنيه حتى منتصف عام 2022 بالسوق المحلية، و1.5 مليار دولار خارج مصر، وذلك عبر التقدم لعدة مناقصات سواء بالقطاع الخاص أو الحكومى.

وأشار إلى أن محفظة عملاء الشركة تشهد تنوعاً فى التعامل مع عدة مطورين، منهم مشروعا «البوسكو» و«فينشى» التابعين لشركة مصر إيطاليا العقارية، و«كابيتال1» و«كابيتال2» التابع لشركة الصفوة العقارية، ومشروع أرمونيا المملوك لشركة ذا لاند ديفلوبرز، بخلاف بورتو المستقبل، بجانب مشروعات البنية التحتية مع الدولة متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ولفت إلى أن المكتب يشرف على عدد من المشروعات خارج مصر فى 9 دول، منها المملكة المتحدة، عبر فرع المكتب فى لندن وعدد من الدول العربية والأفريقية، مثل تنزانيا ورواندا والسودان والسعودية والإمارات فى مجالات البنية التحتية.