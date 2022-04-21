كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار سوديك ، للربع الأول من العام المالي الحالي عن تسليم الشركة 165 وحدة ، منها 42 بمشروعات غرب القاهرة.

بينما بلغ عدد الوحدات التي تم تسليمها بمشروعات شرق القاهرة والساحل الشمالي 116 و7 وحدات على التوالي، مقارنة بـ 120 وحدة تم تسليمها خلال نفس الفترة من 2021.

وخلال الربع الأول من العام، قامت سوديك بتسليم 10 وحدات في سوديك ايست بمنطقة شرق القاهرة، وهو باكورة عمليات التسليم في هذا المشروع المتكامل متعدد الاستخدامات.

وأوضحت القوائم المالية، أن الشركة حققت إجمالي مبيعات متعاقد عليها تقدر بقيمة 3.74 مليار جنين لتسجل نمواً سنوياً بنسبة 102%، بدعم من الأداء القوي الذي حققته الشركة في الربع الأخير من 2021.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن هذا الرقم يمثل حصيلة بيع 573 وحدة خلال هذا الربع بمشروعات الشركة، وهو رقمًا قياسيًا جديدًا للمبيعات المتعاقد عليها خلال الربع الأول من العام مقارنة بنفس الفترة من أي عام سابق من حيث عدد أو قيمة الوحدات التي تم بيعها.

مشروعات غرب القاهرة تستحوذ على 36% من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال الربع

ووصلت مساهمة مشروعات غرب القاهرة إلى 36% من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال الربع، بدعم من الإطلاق الناجح لمشروع The Estates Residences، أحدث مشروعات سوديك في غرب القاهرة والذي تم إطلاقه في الربع الأول من 2022 على قطعة الأرض التي قامت سوديك بالاستحواذ عليها في الربع الثالث من 2021.

أما مشروعات شرق القاهرة فقد ساهمت بنسبة 34٪ من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها، بينما بلغت نسبة مساهمة الساحل الشمالي 30% على خلفية الإطلاق الناجح لمشروع June في الربع الأخير من 2021.

ووصلت الغاءات المبيعات إلى 388 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام، والتي تمثل 10٪ من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال الفترة، مقارنة بـ 8% في الربع الأول من 2021.

ووفقاً لبيان الشركة، ترجع الزيادة في الغاءات المبيعات بشكل رئيسي إلى عمليات إلغاء وصلت قيمتها إلى 299 مليون جنيه بمشروع الـ 500 فدان نتيجة التعليق المؤقت للمشروع، حيث شكلت 80٪ من إجمالي الغاءات المبيعات خلال الربع الأول من 2022. ومع استبعاد الغاءات المبيعات في مشروع الـ 500 فدان، ستصل نسبة الغاءات المبيعات خلال الربع الأول من العام إلى 2٪ فقط من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها.

وبلغ إجمالي النفقات الاستثمارية للإنشاءات خلال الربع الأول 634 مليون جنيه، مقارنة بـ 776 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2021.

226 مليون جنيه صافي ربح سوديك خلال الربع الأول من 2022

سجل صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الملكية غير المسيطرة 226 مليون جنيه مصري، مقارنة بـ 100 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2021، بزيادة 125٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما شهد هامش صافي الربح تحسنًا بمعدل 700 نقطة أساس ليصل إلى 19٪ خلال الربع الأول من العام، على خلفية تحسن ربحية العمليات التشغيلية.

وبلغت إيرادات النشاط 1.19 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام، بزيادة نسبتها 40٪ مقارنة بالربع الأول من العام الماضي والتي بلغت 849 مليون جنيه.

وطبقاً لبيان للمرسل من الشركة، جاءت إيرادات النشاط مدفوعة بشكل رئيسي بعمليات التسليم في مشروعات شرق القاهرة والتي شكلت نسبه 67٪ من قيمة عمليات التسليم، وجاء مشروعي EDNC وسكاي كوندوز في مقدمة هذه المشروعات، حيث ساهما بنسبة 29٪ و22٪ من قيمة عمليات التسليم على التوالي. ومن ناحية أخرى، ساهمت مشروعات سوديك في غرب القاهرة والساحل الشمالي بنسبة 30٪ و3٪ من قيمة عمليات التسليم خلال الربع.

حقق مجمل الربح نموًا بنسبة 78٪ مقارنة بنفس الفترة العام الماضي ليصل إلى 503 مليون جنيه، وبهامش مجمل ربح بلغ 42٪، مقارنة بمجمل ربح وصل إلى 282 مليون جنيه وهامش مجمل ربح 33٪ خلال الربع الأول من العام الماضي بزيادة في هامش مجمل الربح بمعدل 900 نقطة أساس.

وترجع الزيادة في هامش مجمل الربح للمزيج المتميز لعمليات التسليم بمعدلات ربحية مرتفعة، حيث شكل مشروع EDNC النصيب الأكبر من عمليات التسليم من حيث القيمة.، بحسب البيان

ارتفعت أرباح التشغيل بنسبة 107٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 267 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام، مقارنة بـ 129 مليون جنيه في الربع الأول من 2021، بدافع من ارتفاع إيرادات النشاط ومجمل الربح وتحسن هامش أرباح التشغيل بمعدل 700 نقطة أساس مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث سجل هامش أرباح التشغيل 22٪ في الربع الأول من 2022، مقابل 15٪ خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ووصل رصيد الاستثمارات العقارية والاستثمارات العقارية تحت التطوير إلى 3.7 مليار جنيه في 31 مارس 2022.

وتعليقًا على هذه النتائج، قال ماجد شريف-العضو المنتدب لشركة سوديك: “تفخر سوديك بتحقيق هذه النتائج المالية والتشغيلية القوية خلال الربع الأول من 2022، حيث سجلنا نموًا في إجمالي المبيعات المتعاقد عليها ومعدلات الربحية. ومن خلال هذه النتائج المتميزة، وقوة علامتنا التجارية، وتنوع محفظة منتجاتنا، ومنهجنا الإداري المنضبط، سنتمكن من تحقيق عام آخر من النمو والأرقام القياسية، على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة والآثار التضخمية التي يشهدها السوق حاليًا