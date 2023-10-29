سوديك تسجل مبيعات تعاقدية بقيمة 19.8 مليار جنيه خلال 9 أشهر مع نتائج قياسية

أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك” نتائجها المالية المجمعة خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2023.

وجاءت أهم أرقام العمليات التشغيلية والنتائج المالية خلال الشهور التسعة الأولى من 2023، كالتالي:

إجمالي المبيعات المتعاقد عليها 19.8 مليار جنيه بزيادة 67٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

إلغاءات المبيعات 5٪ من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها

صافي المتحصلات النقدية 7.2 مليار جنيه

التسليمات 743وحدة بمشروعات الشركة

إيرادات النشاط: 4.97 مليار جنيه وبزيادة 7٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي

مجمل الربح: 1.78 مليار جنيه بزيادة 21٪، وبهامش مجمل ربح 36 ٪

أرباح التشغيل: 696 مليون جنيه بزيادة 15٪، وبهامش أرباح تشغيل 14٪

صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الملكية غير المسيطرة: 548 مليون جنيه بزيادة 26٪ وبهامش صافي ربح 11٪

وقامت سوديك ببيع 1,396 وحدة خلال الشهور االتسعة الأولى من 2023، وهو ما ساهم في تحقيق إجمالي مبيعات متعاقد عليها بقيمة 19.8 مليار جنيه، بزيادة 67٪ مقارنة بـ 11.8 مليار جنيه تمثل إجمالي المبيعات المتعاقد عليها التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة من 2022.

وترجع الزيادة في إجمالي المبيعات المتعاقد عليها بصورة أساسية بدافع من المبيعات القوية لمشروعات سوديك في كل أسواقها الرئيسية.

حيث وصلت نسبة مساهمة مشروعات سوديك في منطقة شرق القاهرة إلى 28٪ من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال الفترة، خاصة مع استمرار الطلب القوي على الوحدات التي تم إطلاقها مؤخرًا في مشروع فيليت.

وكذلك عمليات الإطلاق لوحدات مشروع سوديك ايست، واللذان ساهما بنسبتي 17% و12% من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال الفترة على التوالي.

من ناحية أخرى، ساهمت مشروعات سوديك في منطقة غرب القاهرة بنسبة 52٪ من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال الشهور االتسعة الأولى من 2023.

وذلك على خلفية الأداء القوي للمبيعات بمشروع الـ 464 فدان المعاد إطلاقه والذي ساهم وحده في تحقيق 25٪ من مبيعات الشركة خلال الفترة.

وأخيرًا يأتي مشروع June في الساحل الشمالي الذي ساهم بنسبة 20٪ من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال الشهور االتسعة الأولى من العام، مدفوعًا بالطلب القوي على الوحدات الساحلية التي تطورها الشركة.

ووصلت الغاءات المبيعات إلى 995 مليون جنيه خلال الشهور االتسعة الأولى من 2023، وهو ما يمثل 5٪ من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال الفترة، مقارنة بإلغاءات وصلت إلى 8% وتم تسجيلها خلال نفس الفترة من 2022.

وبلغ صافي المتحصلات النقدية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الى 7.2 مليار جنيه، بنسبة تعثر 3.23٪.

وذلك مقارنة بصافي متحصلات نقدية بلغ 4.6 مليار جنيه ونسبة تعثر 6.9٪ تم تسجيلهما خلال نفس الفترة من 2022.

وقامت سوديك بتسليم حوالي 743 وحدة في الشهور التسعة الأولى من العام، منها 452 وحدة بمشروعات شرق القاهرة.

بينما بلغ عدد الوحدات التي تم تسليمها بمشروعات غرب القاهرة والساحل الشمالي 287 وحدة و4 وحدات على التوالي، مقارنة بـ 843 وحدة تم تسليمها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

تجدر الإشارة أنّ خطة عمليات التسليم للشركة تتركز بصورة أكبر في الربع الأخير من العام مقارنة بالعام الماضي بناءً على خطة الشركة الزمنية للمشروعات التي تطورها.

وبلغ إجمالي النفقات الاستثمارية للإنشاءات خلال الفترة 3.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.0 مليار جنيه خلال الشهور التسعة الأولى من 2022.

الأداء المالي خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري 2023



وجاءت الزيادة في إيرادات النشاط مدفوعة بشكل رئيسي من عمليات التسليم التي تمت في مشروعات شرق القاهرة، والتي ساهمت بتحقيق 52٪ من القيمة الإجمالية لعمليات التسليم خلال الفترة.

وجاء على رأسها مشروعي سوديك ايست وسكاي كوندوز، اللذان ساهما بنسبة 25% و10% من إجمالي قيمة عمليات التسليم خلال الفترة على التوالي.

من ناحية أخرى، ساهمت مشروعات غرب القاهرة بنسبة 46٪ من القيمة الإجمالية لعمليات التسليم خلال هذه الفترة على التوالي بدعم من عمليات التسليم في أكتوبر بلازا، اليجريا ريزيدانس، وبافيليون.

وحقق مجمل الربح زيادة بنسبة 21٪ على أساس سنوي، وبدافع من ارتفاع هوامش ربح الوحدات، ليسجل 1.78 مليار جنيه وبهامش مجمل ربح 36٪.

وذلك مقارنة بمجمل ربح بلغ 1.48 مليار جنيه وبهامش مجمل ربح 32٪ تم تسجيلهما خلال نفس الفترة من 2022.

وسجلت أرباح التشغيل خلال الشهور التسعة الأولى من العام 696 مليون جنيه وبهامش أرباح تشغيل 14٪، ويمثل ذلك نموًا بنسبة 15٪ .

وذلك مقارنة بأرباح التشغيل التي وصلت إلى 603 مليون جنيه وهامش أرباح تشغيل 13٪ والتي تم تسجيلهما خلال نفس الفترة من 2022.

وبلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الملكية غير المسيطرة إلى 548 مليون جنيه وبنسبة نمو 26٪، مقارنة بصافي ربح 434 مليون جنيه تم تسجيلها خلال الشهور التسعة الأولى من 2022.

يشار إلى أن هامش صافي الربح زاد بمعدل 017 نقطة أساس مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليسجل 11٪.

قائمة المركز المالي

تواصل سوديك احتفاظها بسيولة قوية، حيث بلغ الرصيد النقدي وما يعادله 3.37 مليار جنيه.

واستمرت الرافعة المالية للشركة منخفضة، حيث وصلت الديون المصرفية إلى حقوق الملكية لمستوى 0.42x، كما سجل رصيد الديون المصرفية المستحقة إلى 34.3 مليار جنيه في 30 سبتمبر 2023.

وبلغ رصيد أوراق القبض 39.98 مليار جنيه، منها 8.96 مليار جنيه تمثل أوراق قبض قصيرة الأجل، وهو ما يوفر رؤية واضحة للتدفقات النقدية للشركة.

ويعكس المركز المالي رصيدًا لأوراق القبض بقيمة 4.78 مليار جنيه تمثل رصيد أوراق القبض في قائمة المركز المالي والمرتبطة بالوحدات التي تم تسليمها فقط والتي تم الاعتراف بها كإيرادات.

أما أوراق القبض المرتبطة بالوحدات التي لم يتم تسليمها فتم الإفصاح عنها في الإيضاحات المتممة للمركز المالي وهي غير مدرجة ضمن بنود المركز المالي، وبلغت قيمتها 35.20 مليار جنيه.

ووصل رصيد الإيرادات غير المحققة من المبيعات المتعاقد عليها للوحدات التي تم بيعها ومازالت تحت التطوير إلى 45.46 مليار جنيه في 30 سبتمبر 2023، وهو ما يوفر رؤية واضحة لإيرادات الشركة.

أهم التطورات على مستوى الشركة

استحوذت سوديك في 15 مايو 2023 على 180 فدان تقع مباشرة جنوب مشروع سيزار بالساحل الشمالي، مع وجود خطط لإطلاق مشروع جديد عليها في وقت لاحق من العام الحالي

وفي 11 يوليو 2023، وقعت سوديك عقد مشاركة في الإيرادات لتطوير 440 فداناً في الساحل الشمالي، حيث من المتوقع أن يحقق المشروع مبيعات تعاقدية بمبلغ حوالي 80 مليار جنيه.

وفي 30 أغسطس 2023، استقدمت سوديك علامة نوبو التجارية للسوق المصري، بالإضافة إلى فندقين فاخرين ومطاعم ووحدات سكنية.

وعلق أيمن عامر، المدير العام لشركة سوديك، على هذه النتائج قائلاً: “نحن سعداء جداً بهذه النتائج القياسية التي تعكس نمواً كبيراً في جميع المؤشرات الرئيسية.

واستكمل أنه قد جاء على رأس اولوياتنا خلال عام 2023 تحقيق التوازن بين نمو المبيعات والحفاظ على ربحية المشاريع من خلال استراتيجيات دقيقة للتسعير والطروحات في جميع مشروعاتنا.

وفي الربع الثالث من العام، أعلنت سوديك عن الشراكة مع نوبو للضيافة العالمية الشهيرة ، من خلال تطوير فندقين فاخرين ووحدات فندقية .

بالإضافة الى مطعم نوبو الشهير في اثنين من مشروعاتنا، والتى تأتى ضمن استراتيجية سوديك للشراكة مع علامات تجارية عالمية لتقديم تجارب متميزة لمشروعاتنا ومجتمعاتنا”.

تُعد سوديك واحدة من أبرز المطورين العقاريين في المنطقة، حيث تقوم الشركة حالياً بتطوير عدد من المشروعات العقارية المتنوعة في مصر.

وتتنوع مشروعات سوديك ما بين مشروعات سكنية وتجارية ومكاتب إدارية ومراكز حضرية كبيرة متعددة الاستخدامات في شرق وغرب القاهرة.