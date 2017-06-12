سوديك تستهدف مليار جنيه مبيعات المرحلة الأولى من هيليوبوليس الجديدة

الشركة لديها قدرة مالية لشراء أراض بمساحات كبرى فى العاصمة الإداريةالمال ـ خاصكشف المهندس ماجد شريف، العضو المنتدب لشركة السادس من أكتوبر «سوديك»، عن طرح المرحلة الأولى من مشروعها بمدينة هيليوبوليس الجديدة، والمقام على مساحة 655 فدانا، ويتم تنفيذه بالشراكة مع شركة مصر ال

الشركة لديها قدرة مالية لشراء أراض بمساحات كبرى فى العاصمة الإدارية





المال ـ خاص

كشف المهندس ماجد شريف، العضو المنتدب لشركة السادس من أكتوبر «سوديك»، عن طرح المرحلة الأولى من مشروعها بمدينة هيليوبوليس الجديدة، والمقام على مساحة 655 فدانا، ويتم تنفيذه بالشراكة مع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير مع بداية الربع الرابع من العام الجارى.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف مبيعات بحوالى مليار جنيه من المرحلة الأولى للمشروع، وتسعى الشركة إلى تقديم منتجات عقارية تتلاءم مع احتياجات السوق ومتطلبات العملاء.

واستبعد أن تفرض الشركة زيادات سعرية جديدة على الوحدات الجارى تنفيذها بمختلف المشروعات، رغم ارتفاع تكلفة التنفيذ بالمشروعات، مشيراً إلى ضرورة قيام الشركات بامتصاص جزء من الزيادات فى التكلفة وعدم تحميلها بالكامل إلى العميل.

وأشار إلى أن ارتفاع الفائدة مجدداً بنسبة %2 يمثل زيادة جديدة فى تكلفة التنفيذ، موضحا أن الشركة لم تتأثر بذلك القرار، إذ أن الرصيد النقدى بها يعادل 2.8 مليار فيما يبلغ حجم الاقتراض 1.2 مليار جنيه.

ولفت إلى أن الشركة تستهدف الحصول على أراض جديدة لتنفيذ مشروعات عقارية، وتمنح أولوية فى حال شراء الأراضى، لمناطق شرق وغرب القاهرة باعتبارها جاذبة، ومنماة تستحوذ على اهتمامات الشريحة الأكبر من العملاء، لافتا إلى أن الشركة قد تنفذ مشروعات فى التوقيت الحالى بالعاصمة الإدارية الجديدة،حال توفير أراض بآليات تختلف عن الشراء مثل المشاركات.

وأوضح أن العاصمة الإدارية الجديدة مشروع ضخم، يتطلب قيام الدولة بالترويج له جيدا، وتعريف المستثمرين بالفرص المتاحة به، والتواصل المستمر بين قيادات الشركة والمطورين وذلك لجذب الاستثمارات، مشيراً إلى أن الشركة تحرص على أموال المساهمين بما يتطلب البعد عن الاستثمارات فى المناطق التى تتسم بارتفاع المخاطرة.

وقال إن الشركة لديها إمكانيات مالية لشراء أراض بمساحات كبيرة بالعاصمة، وذلك حال توافرآلية ووضوح الرؤى للمشروعات.

وأكد أن الشركات العقارية واجهت تحديات خلال الفترة الأخيرة، عقب ارتفاع الدولار وتعويم الجنيه، فقد ارتفعت تكلفة تنفيذ المشروعات بنسبة.%25

وشدد على أهمية العمل على تصدير العقارات خلال الفترة المقبلة، واستغلال ارتفاع الدولار أمام الجنيه، والذى يمثل فرصة شرائية للعرب والأجانب.