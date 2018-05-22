سوديك تستهدف رفع إيراداتها 70.3%

خالد بدر الدينأعلن ماجد شريف الرئيس التنفيذي لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) ثالث أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في بورصة مصر إن شركته تخطط لاستثمار ما بين 900 مليون ومليار جنيه (50.1-55.6 مليون دولار) لشراء أراض جديدة في 2018.وتوقع شريف ارتفاع أسعار وحدات الشركة بما بين 10



خالد بدر الدين

أعلن ماجد شريف الرئيس التنفيذي لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) ثالث أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في بورصة مصر إن شركته تخطط لاستثمار ما بين 900 مليون ومليار جنيه (50.1-55.6 مليون دولار) لشراء أراض جديدة في 2018.

وتوقع شريف ارتفاع أسعار وحدات الشركة بما بين 10 و15 بالمئة خلال هذا العام كما تستهدف سوديك زيادة إيراداتها 70.3% العام الحالى لترتفع إلى 3.9 مليار جنيه من خلال تسليم 1048 وحدة سكنية.

وأبلغ شريف عددا من الصحفيين خلال حفل إفطار نظمته الشركة يوم الاثنين أن سوديك ستطرح وحدات مشروع في الساحل الشمالي للبيع في فصل الصيف على أن تبدأ في تنفيذ المشروع نهاية العام الحالي أو مطلع 2019.

وذكرت وكالة رويترز إن شركة سوديك تأسست عام 1996 وهي واحدة من كبرى شركات التطوير العقاري في مصر وتستهدف مشروعاتها الشرائح ذات مستويات الدخل فوق المتوسط ومن أكبر مشروعات الشركة ويست تاون وهو حي سكني متكامل بمدينة الشيخ زايد في السادس من أكتوبر على مشارف القاهرة، ومشروع الجريا ومشروع فورتي ويست ومشروع البوليغون ومشروع قطامية بلازا ومشروع أوتوفيل ومشروع سيزر في الساحل الشمالي.

