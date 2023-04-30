«سوديك» تستضيف دورة «SODIC Squash Tour» في نادي Club S

استضافت سوديك، الشركة الرائدة في قطاع التطوير العقاري، دورات “SODIC Squash Tour” في نادي Club S اليجريا، تحت رعاية الاتحاد الدُّوَليّ لمحترفي الإسكواش (PSA) والتي ستضم سلسلة من 9 بطولات على مدار 2023.

وقال بيان للشركة، إنه يشارك في بطولات SODIC Squash Tour لاعبون ولاعبات محليين ودوليين ضمن فئات مختلفة من منافسات الإسكواش، منها بطولة لاعبي الإسكواش للناشئين تحت 9 سنوات، وبطولة Satellite للاعبين الذين بدأوا مسيرتهم الاحترافية، وبطولة Challenger للمحترفين الذين حققوا تقدمًا في اللعبة على المستوى الدولي.

وبالفعل، بدأت سلسلة البطولات الثلاث الأولى في فبراير 2023، بما في ذلك بطولة الإسكواش تحت 9 سنوات وبطولة Satellite للاسكواش للرجال والسيدات.

وفي هذا الإطار، علّق أيمن عامر-مدير عام سوديك: “نحن سعداء للغاية لإطلاق دورات SODIC Squash Tour واستضافتها في ملاعب Club S، مضيفاً: نفخر بجهودنا في تمكين الشباب وإتاحة الفرصة للناشئين الموهوبين، من خلال إعدادهم للمنافسة على المستوى الدولي، مع التزامنا بالمحافظة على مكانة مصر الرائدة في شغل المراكز الأولى ضمن التصنيفات العالمية لهذه اللعبة الشهيرة”.

وتلعب سوديك دورًا محوريًا في الترويج لأسلوب الحياة الرياضي، من خلال تشغيل وإدارة ثلاثة أندية رياضية في شرق وغرب القاهرة، بالإضافة لدعم سوديك للاسكواش كرياضة مصرية رائدة، حيث قامت على مدار العامين الماضيين برعاية بطولة CIB العالمية للإسكواش 2022، والتي تعد من أكبر البطولات في تاريخ الإسكواش الدولي، وبطولة CIB مصر الدولية المفتوحة للإسكواش 2022، وأول بطولة عالمية للناشئين في مصر، فضلاً عن رعاية بطلي العالم علي فرج وهانيا الحمامي.