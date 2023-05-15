سوديك تستحوذ على 180 فدانًا امتداد لمشروع «سيزار» بالساحل الشمالي

أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك” أنها سددت الدفعة المقدمة لقطعة أرض جديدة على مساحة 180 فدانًا والتي تعد امتداداً لمشروعها “سيزار”، المشروع الرائد بالساحل الشمالي.

وأعلنت الشركة في بيان لها، أنها بصدد الانتهاء من صياغة العقد النهائى الخاص بالأرض مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث من المخطط التوقيع عليه وإطلاق المشروع في خلال العام الحالي.

ويقوم بتصميم المخطط العام للمشروع المكتب العالمى DLR Group لتعكس المرحلة الجديدة نفس المزايا والقيم والمكانة المتميزة التي يتمتع بها مشروع “سيزار” في الساحل الشمالي، بما في ذلك توفير وحدات ذات مساحات متميزة داخل مشروع منخفض الكثافة والارتفاعات.

وتقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع بقيمة تفوق 10 مليار جنيه مصرى على مدار الأربعة سنوات القادمة.

تجدر الإشارة، إلى أن سوديك أطلقت مشروع سيزار عام 2015 كأول مشروع ساحلي في قلب منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، والذي يطل على واحد من أروع الخلجان بواجهة ساحلية ساحرة يصل طولها إلى 1.4 كم.

ومنذ إطلاق المشروع وحتى الآن، قامت سوديك بتسليم أكثر من 350 وحدة في مشروع سيزار.

وتعليقًا على الاستحواذ على قطعة الأرض الجديدة، يقول أيمن عامر-مدير عام سوديك: “يُعد مشروع “سيزار” أحد أكثر مشروعات سوديك تميزًا، ويعد المشروع شهادة عملية لقدرة سوديك على خلق قيمة مضافة، وتحفيز تطوير المشروعات في مناطق جغرافية جديدة.

تعد هذه المرحلة الجديدة استكمالاً لكل قيم مشروع سيزار، مع المحافظة على الطبيعة التي تميز هذا المشروع”.