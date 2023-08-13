سوديك تخطط لزيادة الغرف الفندقية وتسريع وتيرة تنمية مشروعاتها

تسعى شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» لإضافة المزيد من الغرف الفندقية فى مختلف مشروعاتها فى الساحل الشمالى والقاهرة، بجانب تسريع وتيرة الإنشاءات.

قال أيمن عامر مدير عام سوديك، إن الشركة تخطط لإضافة 550 غرفة فندقية ضمن مشاريعها فى القاهرة والساحل الشمالي، بدايتها فندق بطاقة 180 حجرة فى مشروع «جون June الساحل» على مساحة 18.6 ألف متر، وسيتم التفاوض مع شركات عالمية لتولى الإدارة كباقى الفنادق المرتقبة.

وأوضح خلال جولة تفقدية لمشروعات سوديك بالساحل نهاية الأسبوع الماضي، أن شركته ترصد 5.5 مليار جنيه للأعمال الإنشائية المختلفة خلال العام الجاري، منها 1.8 مليار أنفقتها فى النصف الأول من العام.

وعن مشروع جون الساحل، فقد أوضح أنه يقع فى الكيلو 94 طريق الإسكندرية مرسى مطروح بمنطقة رأس الحكمة على مساحة 281 فدانا، وتم بناؤه على مصاطب بارتفاع 55 مترا مربعا فوق مستوى سطح البحر، وشاطئ بطول 600 متر ويضم 2800 وحدة متنوعة، ووصل حجم مبيعاته إلى 11 مليار جنيه منذ إطلاقه عام 2021 .

وبخلاف الفندق، فقد أشار إلى أن المشروع يتضمن منطقة ألعاب وحمامات سباحة على مساحة تفوق 129.3 ألف متر، وأخرى تجارية على مساحة 34.4 ألف متر، بخلاف محطة تحلية لمياه الآبار لأغراض الشرب والري، وأخرى لمعالجة مياه الصرف.

وأضاف عامر أن الشركة حققت مبيعات فى المشروع خلال الفترة الأخيرة تجاوزت 2.5 مليار جنيه، وذلك لمنطقة الشقق الشاطئية والتى تم بيعها فى 3 أيام فقط، مشيرًا إلى إنجاز %20 منه وتم تقسيمه إلى مرحلتين الأولى 169 فدانا، والثانية 111 فدانا، ومخطط بدء طرحها للبيع فى أغسطس الجاري.

وأفاد بأن محفظة أراضى سوديك فى الساحل تضم حاليا 620 فدانا تم إضافتها العام الجاري، 180 منها تمثل امتدادًا لمشروع سيزار والذى تبلغ تكلفته الاستثمارية 10 مليارات جنيه على مدار السنوات الأربع المقبلة.

وفى شهر يوليو أعلنت الشركة التعاقد على تطوير 440 فدانا بالشراكة مع الصافى للتطوير العقاري، تقع فى الكيلو 83 طريق الإسكندرية – مرسى مطروح بواجهة على البحر تزيد عن 800 متر.

وحققت الشركة مبيعات لصالح عملاء أجانب من الخليج وأوروبا وكندا والولايات المتحدة قاربت 500 مليون جنيه منذ بداية 2023 حتى الآن مقارنة بـ 1.5 مليار مسجلة عام 2022 بأكمله.

وأشار إلى أن الشركة تنوى افتتاح فروع للمبيعات فى دولة الإمارات بهدف الوصول لشريحة جديدة من العملاء، بجانب التعريف بأن سوديك تابعة لمجموعة الدار الإماراتية، كما تدرس تكرار تلك التجربة فى السعودية بخلاف احتمالات التوسع هناك، وكلها مازالت دراسات أولية.

وخلال النصف الأول من العام الجارى أظهرت نتائج أعمال سوديك تحقيق إجمالى مبيعات متعاقد عليها بقيمة 8.17 مليار جنيه، بنسبة زيادة %22 مقارنة مع نفس المدة من 2022 والتى سجلت خلالها 6.67 مليار.