«سوديك» تحقق 2.8 مليار جنيه مبيعات في الربع الأول من 2023

أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك” نتائجها التشغيلية والمالية الموحدة للأشهر الثلاثة الأولى، والمنتهية في 31 مارس 2023.

الأداء التشغيلي

قامت سوديك ببيع 274 وحدة، في الربع الأول من 2023، وهو ما أسهم في تحقيق إجمالي مبيعات متعاقد عليها بقيمة 2.78 مليار جنيه، مقارنة بإجمالي مبيعات متعاقد عليها وصلت إلى 3.74 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ويعود الانخفاض في مبيعات الربع الأول من 2023 على أساس سنوي، إلى محدودية إطلاق المشروعات الجديدة في 2023، مقارنة بالفترة نفسها من 2022،

حيث قامت سوديك بإيقاف المبيعات أوائل 2023؛ وذلك لمراجعة أسعار بيع الوحدات، وسط ارتفاع تكاليف الإنشاءات، انطلاقًا من رغبتها في تحقيق التوازن بين زيادة حجم المبيعات وإدارة المخاطر الناتجة عن ارتفاع التكاليف وسط بيئة تشغيل تضخمية.

ويرجع أداء إجمالي المبيعات المتعاقد عليها في الربع الأول من العام للطلب القوي على مشروعات سوديك في شرق وغرب القاهرة،

حيث أسهمت مشروعات سوديك في منطقة غرب القاهرة بنسبة 52% من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال الفترة، بدعم من استمرار الطلب القوي على مشروع الـ464 فدانًا الذي أسهم وحده في تحقيق 39% من مبيعات الربع الأول من العام.

من ناحية أخرى، أسهمت مشروعات شرق القاهرة بنسبة 48% من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال الفترة، نتيجة الأداء القوي لمبيعات مشروعي سوديك إيست وفيليت، واللذين أسهما بنسبتيْ 13% و33% من مبيعات الربع الأول على التوالي.

وصلت إلغاءات المبيعات إلى 579 مليون جنيه، خلال الربع الأول من 2023، وهو ما يمثل 21% من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال هذا الربع، مقارنة بإلغاءات وصلت نسبتها إلى 10% خلال الفترة نفسها من 2022.

وترجع الزيادة في إلغاءات المبيعات، خلال هذا الربع، بشكل رئيسي نتيجة اتجاه الشركة لإلغاء مبيعات الوحدات المتعثرة، بما يتيح إعادة بيع هذه الوحدات بأسعار السوق الحالية، ومن ثم دعم هوامش الربح، وزيادة إجمالي العوائد في تلك المبيعات.

بلغ صافي المتحصلات النقدية، خلال الربع الأول من العام، 2.03 مليار جنيه، بنسبة تعثر 8.2%، مقارنة بصافي متحصلات نقدية بلغ 1.37 مليار جنيه ونسبة تعثر 8.8% تم تسجيلهما في الربع الأول من 2022.

قامت سوديك بتسليم حوالي 208 وحدات، في الربع الأول من 2023، منها 104 وحدات في مشروعات غرب القاهرة، بينما بلغ عدد الوحدات التي تم تسليمها في مشروعات شرق القاهرة والساحل الشمالي 103 ووحدة واحدة على التوالي، مقارنة بـ165وحدة تم تسليمها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

بلغ إجمالي النفقات الاستثمارية للإنشاءات، خلال الفترة 861 مليون جنيه، مقارنة بـ634 مليون جنيه، خلال الربع الأول من 2022.

الأداء المالي

بلغت إيرادات النشاط 1.50 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالي، بزيادة نسبتها 26%، مقارنة بـ1.20 مليار جنيه تم تسجيلها خلال الربع الأول من 2022.

جاءت الزيادة في إيرادات النشاط بدافع من عمليات التسليم التي تمت في مشروعات غرب القاهرة، والتي أسهمت بنسبة 60% من إجمالي القيمة المالية لعمليات التسليم خلال الربع،

وجاء مشروع بافيليون التجاري في مقدمة هذه المشروعات، حيث أسهم وحده بنسبة 32% من إجمالي قيمة عمليات التسليم خلال الفترة.

من ناحية أخرى، أسهمت مشروعات سوديك في شرق القاهرة بنسبة 39%، حيث أسهم مشروع سوديك إيست وحده بنسبة 26% من إجمالي القيمة المالية لعمليات التسليم خلال الربع الأول من العام.

حقق مجمل الربح زيادة بنسبة 12% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث سجل 563 مليون جنيه وبهامش مجمل ربح 38%، مقارنة بالربع الأول من 2022 الذي وصل خلاله مجمل الربح إلى 492 مليون جنيه، وبهامش مجمل ربح 42%.

وقد نتج عن عمليات التسليم التي تمت في المراحل الأولى من مشروع سوديك إيست، انخفاض هوامش الربح، خلال هذا الربع، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

بلغت أرباح التشغيل خلال الربع الأول من العام 165 مليون جنيه، وبهامش أرباح تشغيل 11%، مقارنة بالفترة نفسها من 2022 التي وصلت فيها أرباح التشغيل إلى 267 مليون جنيه، وبهامش أرباح تشغيل 22%.

ويرجع انخفاض أرباح التشغيل على أساس سنوي بشكل مباشر إلى زيادة المصروفات المرتبطة بارتفاع المبيعات وتنفيذ الوحدات المبيعة، والتي ما زالت تحت الإنشاء، وهو ما أثّر على قائمة الدخل، حيث لن تتحقق الإيرادات المصاحبة للوحدات المباعة تحت التنفيذ إلا عند تسليمها فعليًا.

وصل صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الملكية غير المسيطرة إلى 187 مليون جنيه، وبهامش صافي ربح 13%، بينما بلغت حصة السهم من الأرباح 0.53 جنيه للسهم، مقارنة بصافي ربح 226 مليون جنيه، وهامش صافي ربح 19% وحصة السهم من الأرباح 0.64 جنيه تم تسجيلها في الربع الأول من 2022. وأدى ارتفاع التكاليف التشغيلية، خلال الربع الحالي، إلى تقليل صافي الدخل في 2023.

قائمة المركز المالي

تواصل سوديك احتفاظها بسيولة قوية، حيث بلغ الرصيد النقدي وما يعادله 3.32 مليار جنيه

استمرت الرافعة المالية للشركة منخفضة عند مستوى 0.42x، حيث وصل رصيد الديون المصرفية المستحقة إلى 3.16 مليار جنيه في 31 مارس 2023.

هذا وتقوم سوديك بزيادة رافعتها المالية تدريجيًّا لتحسين العوائد بشكل رئيسي. وصل معدل الديون لحقوق الملكية إلى 0.43x في نهاية 2022،

ورصيد الديون المصرفية المستحقة في هذا التاريخ إلى 3.16 مليار جنيه، مقارنة بمعدل ديون لحقوق ملكية وصل إلى 0.38x في نهاية 2021، ورصيد ديون مستحقة 2.55 مليار جنيه في التاريخ نفسه.

بلغ رصيد أوراق القبض 30.8 مليار جنيه، منها 6.75 مليار جنيه تمثل أوراق قبض قصيرة الأجل، وهو ما يوفر رؤية واضحة للتدفقات النقدية للشركة.

ويعكس المركز المالي رصيدًا بقيمة 4.09 مليار جنيه تمثل رصيد أوراق القبض في قائمة المركز المالي، والمرتبطة بالوحدات التي تم تسليمها فقط والتي تم الاعتراف بها كإيرادات.

أما أوراق القبض المرتبطة بالوحدات التي لم يتم تسليمها فتمّ الإفصاح عنها في الإيضاحات المتممة للمركز المالي وهي غير مدرجة ضمن بنود المركز المالي، وبلغت قيمتها 26.7 مليار جنيه.

وصل رصيد الإيرادات غير المحققة من المبيعات المتعاقد عليها للوحدات التي تم بيعها وما زالت تحت التطوير إلى 34.4 مليار جنيه، في 31 مارس 2023، وهو ما يوفر رؤية واضحة لإيرادات الشركة.

وتعليقًا على نتائج الربع الأول من العام، قال أيمن عامر، مدير عام سوديك: “شهدت سوديك طلبًا قويًّا على عمليات الإطلاق المحدودة، التي تمّت خلال الربع الأول من العام. وستواصل الشركة إطلاق مراحل جديدة في مشروعاتها على مدار العام، مع متابعة تطور الأوضاع الاقتصادية وتأثيرها على إستراتيجية تسعير الوحدات في مشروعاتنا”.