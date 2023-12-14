«سوديك» تحصل على شهادة EDGE Advanced للمباني الخضراء

حصلت سوديك العقارية على أعلى شهادة للمباني الخضراء “EDGE Advanced” من مؤسسة التمويل الدولية “IFC” تحت مظلة برنامجي البنك التجاري الدولي مصر “السندات الخضراء واستدامة القطاعات”، وذلك لمشروعها إيستاون ديستريكت بالقاهرة الجديدة “EDNC”، وهو مشروع سوديك التجاري في منطقة شرق القاهرة، وبهذا يكون مشروع EDNC أول مجمع أعمال يحصل على هذه الشهادة في مصر.

تُعدّ شهادة “EDGE” بمثابة اعتماد لتطبيق معايير دولية في قياس الطاقة والمياه المستهلكة وكفاءة استخدام مواد البناء، وهو ما يؤهّل الشركات الحاصلة عليها للاستفادة من فرص ومزايا وتسهيلات مالية، مثل السندات الخضراء والقروض والاسترداد النقدي.

مؤسسة التمويل الدولية

وقد تأهّل مشروع “EDNC” للحصول على منحة من مؤسسة التمويل الدولية، من خلال برنامج السندات الخضراء، والذي يعدّ ضمن برنامج التمويل المستدام المقدم من البنك التجاري الدولي مصر؛ وذلك لمطابقته معايير شهادة EDGE Advanced، والتي تُروّج للاستدامة البيئية وكفاءة الطاقة والموارد.

تم تصميم وتطوير مشروع “EDNC” بما يتماشى مع قواعد الاستدامة التي أتاحت للمشروع تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 40%، وخفض استهلاك المياه بنسبة 33%، وانخفاض الطاقة المستهلكة بمواد البناء بنسبة 22%، وهو ما أتاح للمشروع التأهل للحصول على شهادة “EDGE Advanced” للمباني الخضراء، أحد أهم الشهادات الدولية للمباني الخضراء.

في هذا السياق صرح أيمن عامر، مدير عام سوديك: “تفخر سوديك بحصولها على شهادة EDGE Advanced للمباني الخضراء عن مشروع EDNC، حيث تتوافق هذه الشهادة مع إستراتيجية سوديك؛ والتي تأتي الاستدامة على قمة أولوياتها، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتقليل الانبعاثات الكربونية في كل المشروعات التي نطورها وتأكيدًا لمكانة سوديك كمطور عقاري في تحقيق ودمج معايير الاستدامة ضمن كل أعمال الشركة”.

البنك التجاري الدولي

من جانبه، قال عمرو الجنايني، نائبا للرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالبنك التجاري الدولي: “لقد أثبتت سوديك مكانتها كشركة مستدامة رائدة في قطاع العقارات في مصر، وأثبتت ذلك من خلال التأهل للحصول على أعلى اعتماد لشهادات المباني الخضراء EDGE Advanced تحت مظلة برنامج السندات الخضراء وبرنامج استدامة القطاعات والذي يهدف للتعاون مع عملاء البنك والمؤسسات الدولية المالية مثل مؤسسة التمويل الدولية IFC

كما أضاف أن CIB لا يزال ملتزمًا بالتعاون مع عملائه، لتحفيز انتقالهم إلى اقتصاد منخفض الكربون والحفاظ على استدامة النمو”.

أهمية الاستدامة

وصرح شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي: “يسعدنا سعي المزيد من الشركات في مصر للحصول على شهادة اعتماد المباني الخضراء (EDGE) من مؤسسة التمويل الدولية، مما يسهم في خفض تكاليف التشغيل ويجعل المباني الخضراء أكثر استدامة. تلتزم مؤسسة التمويل الدولية بدعم الشركات والأعمال لتحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بهم- ونحن متحمسون لرؤية التأثير الإيجابي للمباني المعتمدة من EDGE على البلاد”.

تفاصيل المشروع

يمثل مشروع EDNC المنطقة التجارية لمشروع إيستاون، مشروع سوديك الرائد متعدد الاستخدامات، والذي يشغل موقعًا إستراتيجيًّا على شارع التسعين، بجوار الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC).

يضم المشروع 90000 متر مربع من المساحات التجارية ومتاجر التجزئة موزعة على 16 مبنى متكاملًا. وقد تم تصميم وتطوير المشروع بشكل رئيسي على الاستدامة، وتوفير بيئة صحية وأكثر إنتاجية مع تقليل الأثر الكربوني.