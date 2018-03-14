سوديك تحصد جائزة أفضل مشروع سكني من سيتي سكيب 2018

المال خاصفازت سوديك بجائزة "أفضل مشروع سكني منخفض لمتوسط الارتفاع" عن مشروع فورتي وست وذلك ضمن جوائز سيتي سكيب لعام 2018. تم إطلاق مشروع فورتي وست عام 2009، وقد تم تسليم وحدات المشروع بالكامل، حيث انتقل كل المالكين تقريباً للسكن في المشروع. لقد وضع فورتي وست معاييرا جديدة للشقق السكنية كا





المال خاص

فازت سوديك بجائزة “أفضل مشروع سكني منخفض لمتوسط الارتفاع” عن مشروع فورتي وست وذلك ضمن جوائز سيتي سكيب لعام 2018. تم إطلاق مشروع فورتي وست عام 2009، وقد تم تسليم وحدات المشروع بالكامل، حيث انتقل كل المالكين تقريباً للسكن في المشروع. لقد وضع فورتي وست معاييرا جديدة للشقق السكنية كاملة التشطيب بالسوق المصري. صمم المشروع شركة ماكادو وسيلفيتي للهندسة، ومقرها بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، كما وضع التصميمات الداخلية للشقق مكتب التصميمات المعروف Eklego، والفائز بجوائز عالمية. يقع مشروع فورتي وست في قلب سوديك وست ويتميز بتصميمه الرائع، حيث يتمركز المشروع حول ساحة مفتوحة مساحتها 2500 متر مربع.

حصدت سوديك أكثر من 15 جائزة عالمية خلال السنوات الماضية عن مشروعها الكبير سوديك وست والمشروعات التي يضمها. وكان آخر هذه الجوائز جائزتين ضمن جوائز سيتي سكيب حصدهما كل من وستاون ميديكال سنتر ومجمع أعمال البوليجون الذي حصل حتى الآن على4 جوائز بمفرده. وتعليقاً على تلك الجائزة، يقول ماجد شريف، العضو المنتدب لشركة سوديك: “نفخر دائماً بحصولنا على الجوائز المتميزة التي تمثل تقديراً لمشروعاتنا. إننا في سوديك نلتزم دائماً بتطوير مشروعاتنا طبقاً لأرقى المستويات العالمية، ولهذا تُعد جائزة سيتي سكيب هذا العام إضافة أخرى لسلسلة الجوائز التي تكافئ التزامنا المتواصل”.

وخلال هذا العام تم ترشيح العديد من المشروعات المشاركة للحصول على جوائز سيتي سكيب، واختارت لجنة التحكيم التي تضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين، المشروعات الفائزة بجوائز هذا العام، بعد تقييمها بصورة كاملة.

