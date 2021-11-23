سوديك تحدد فترة سريان عرض الشراء الإماراتي أمام حملة الأسهم في مصر

حددت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، فترة سريان عرض الشراء الإماراتي أمام حملة الأسهم بعشرة أيام عمل تبدأ من 24 نوفمبر الحالي وتنتهى 7 ديسمبر المقبل، وفقا لنشرة العرض المنشورة بـ”المال” الثلاثاء.

وأعلنت سوديك أمس الإثنين صدور موافقة الرقابة المالية على العرض المقدم للاستحواذ عليها من قبل شركة الدار العقارية الإماراتية بسعر 20 جنيها للسهم.

واستغرقت الرقابة المالية في دراسة العرض أكثر من شهرين تقريبا منذ تاريخ إيداع في 14 سبتمبر الماضي، وفقا لإفصاح سابق للبورصة.

وقالت الرقابة المالية آنذاك، إن هذا العرض جرى تقديمه من قبل تحالف مكون من شركة الدار فنتشرز انترناشونال هولدنجيز آر.اس سي ليميتد، وشركة جاما فورج ليميتد .

ويستهدف العرض شراء 320.5 مليون سهم تمثل 90% من أسهم سوديك كحد أعلى أو 51% كحد أدنى وقفت التنفيذ بسعر نقدي 20 جنيها للسهم.

ووافقت هيئة “الرقابة المالية” في 8 يونيو الماضي على منح التحالف الإماراتي مهلة 30 يوما لتقديم عرض الشراء الإجباري، ثم وافقت على طلب مهلة جديدة بدأت منذ 2 أغسطس القادم (تاريخ انتهاء المهلة الأولى).

وبررت شركة الدار العقارية طلب المهلة بظروف استكمال الفحص النافي للجهالة، وفقا لكتاب مرسل إلى إدارة البورصة المصرية في 25 يوليو الماضي.

سوديك : عرض الدار الإماراتية ارتفع بقيمة جنيه للسهم عن المقدم في مارس

ماجد شريف سوديك

وتلقت سوديك في 14 مارس الماضي، عرض استحواذ مبدئي من قبل شركة الدار العقارية يستهدف شراء 51% من الأسهم كحد أدنى بمتوسط سعر يتراوح بين 18 إلى 19 جنيها للسهم (أقل جنيه على المودع حديثا).

وقالت الشركة في إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذا العرض سيجري تقديمه من خلال شركة أو شركات ذات غرض خاص تؤسس لهذا الغرض من خلال شركة الدار العقارية منفردة أو مجتمعة مع تحالف مستثمرين (لم تسمهم ساعتها).

وقالت الدار العقارية، إن هذا السعر التقديري مشروط بإتمام فحص شامل ناف للجهالة على شركة سوديك وشركاتها التابعة والوصول إلى نتائج مرضية.

وأشارت الدار إلى إمكانية تقديمها عرض شراء لكامل أسهم سوديك بعد إطلاعها على نتائج الفحص النافى للجهالة على الشركة.

ونوهت الشركة إلى أن المضى فى هذا العرض يستلزم الحصول على موافقات داخلية، وكذلك موافقة الجهات المختصة فى مصر والإمارات، ولا سيما هيئات الرقابة المالية.

وأفصحت سوديك فى 15 أبريل الماضى عن تكليف شركة “إى فى جى هيرميس” وأحد بنوك الاستثمار الدولية كمستشارين ماليين لتقييم عرض الاستحواذ المقدم .

العليان السعودية أكبر مساهم منفرد بالشركة بنسبة 14%

ويبلغ رأس المال المصدر للشركة 1.39 مليار جنيه موزعًا على 349 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم.

ويتوزع هيكل ملكية سوديك بين عدة شركات (خلافا للتكتل السابق)، أبرزها شركة العليان السعودية الاستثمارية المساهم المنفرد الأكبر بنسبة 14%.

كما يستحوذ تحالف يضم حسن علام العقارية، أكت “فاينانشال للاستثمارات”، كونكريت بلس للهندسة والإنشاءات، وآخرون على حصة وصلت إلى 15% حتى 9 فبراير الماضى.

كما تساهم عائلة أبانمى بنسبة 10%، وشركة ريبليوود للاستشارات بنسبة 9%، و”ريمكو آى جى تى” للاستثمار بنسبة 7%.

كذلك تستحوذ “أكويتى” القابضة للاستثمار على نسبة 5% إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة المصربة وفقا للبيانات المتاحة على الموقع الإلكترونى للشركة.

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية للشركة تسجيل صافى ربح قدره 819.6 مليون جنيه خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2020، مقارنة مع صافى أرباح بلغت 719.4 مليون جنيه خلال عام 2019.

وكشفت النتائج ،ارتفاع إجمالى إيرادات نشاطها إلى 5.5 مليار جنيه خلال 2020، مقارنة مع نحو 5.3 مليار جنيه خلال 2019

وأعلنت الشركة فى يناير الماضى عن تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 7.4 مليار جنيه خلال عام 2020 تمثل حصيلة بيع 1361 وحدة خلال العام.

وأظهرت نتائج أعمال أحدث، ارتفاع صافى أرباحها إلى 225.8 مليون جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو الماضى مقارنة مع نحو 74.5 مليون جنيه الفترة المقارنة من 2020، بنسبة نمو 203 %.

ووافقت الشركة فى وقت سابق على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.55 جنيه للسهم يبدأ صرفها اعتبارا من الأربعاء ( 9 يونيو الماضى).

وأتمت الشركة فى 27 يوليو الماضى طرح أول سندات توريق بقيمة 343 مليون جنيه لمحفظة قبض آجلة تختص بعدد من الوحدات السكنية بمشروعاتها.

وقالت فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن إقبالها على إصدار سندات توريق يأتى فى إطار خطة تنويع مصادر إيراداتها والاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة حاليا فى مصر.

سوديك تشترى 123 فدانا للتوسع فى الشيخ زايد بقيمة 1.24 مليار جنيه

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)

وحصلت الشركة فى مطلع سبتمبر الماضى على موافقة جهاز مدينة الشيخ زايد لشراء 123 فدانا جديدا بجوار مشروع قائم بقيمة 1.24 مليار جنيه تقريبا.

وتقع قطعة الأرض التى تم تحديد موقعها من قبل الجهاز، بالجوار الملاصق لمشروع (THE ESTATES) المعلن عنه فى عام 2019، وسيجرى استخدام قطعة الأرض فى توسعاته.

ووافق الجهاز على بيع قطعة الأرض بسعر 2385 جنيه للمتر المربع بقيمة إجمالية قدرها 1.24 مليار جنيه تسدد على مدى ست سنوات.

وطرح مشروع (THE ESTATES) لأول مرة فى سبتمبر 2019، وبلغ إجمالى المبيعات المتعاقد عليها منذ طرحه حوالى 2.5 مليار جنيه حتى 30 يونيو الماضى (2021).

ومن المتوقع أن تتيح الأرض الجديدة إمكانية التوسع بمساحة 235 ألف متر سكنى،بما قد يحقق للشركة مبيعات فى حدود 10 مليارات جنيه خلال الستة سنوات القادمة وفقا لتقديرات مبدئية .

ويضيف الاستحواذ على هذه الأرض نحو 518 ألف متر جديد إلى محفظة أراضى سوديك، ليرتفع إجمالها من 5.6 مليون متر مربع إلى 6.1 مليون متر (تتركز أغلقها فى شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالى).

وتقول الشركة إن هذه المحفظة الضخمة من الأراضى تؤمن لها مبيعات مستقبلية مستمرة لفترة تتراوح بين تسعة إلى عشر سنوات قادمة ، وفقا للإفصاح.

وأفصحت الشركة فى وقت سابق (29 أغسطس الماضى) عن موافقة هيئة المجتمعات العمرانية على تخصيص 440 فدانا بموقع بديل بمدينة الشيخ زايد.

وقالت سوديك فى إفصاح للبورصة آنذاك ،إن هذا التخصيص الجديد يأتى فى إطار تعديل أجرته الهيئة على موقع مشروع مشترك يجرى تطويره بالشراكة بينهما بمدينة الشيخ زايد.

وبلغت مساحة المشروع فى التخصيص الأول 500 فدان ،وجرى تعديل موقعه إلى موقع مجاور بمساحة أقل 440 فدانا لكنها تحمل مميزات أعلى ومساحة بنائية أعلى، كما تشمل بعض أجزاء الأرض القديمة وفقا للإفصاح.

وبدأ الإعلان عن مشروع الشراكة بين سوديك وهيئة المجتمعات العمرانية فى مدينة الشيخ زايد فى 16 سبتمبر 2018 ،وفقا لإفصاح مرسل للبورصة آنذاك.