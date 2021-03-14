سوديك تتلقى عرض استحوذ مبدئي من «الدار العقارية الإماراتية»

سوديك تفصح عن تفاصيل عرض استحواذ إماراتى عليها

أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) عن تلقيها عرض استحواذ مبدئى من قبل شركة الدار العقارية، إحدى شركات التطوير العقارى فى الإمارات.

وقالت سوديك فى إفصاح للبورصة المصرية الأحد، إن هذا العرض يستهدف شراء 51% من الأسهم كحد أدنى بمتوسط سعر يتراوح بين 18 إلى 19 جنيه للسهم.

وأشارت الشركة إلى أن هذا العرض المحتمل سيجري تقديمه من خلال شركة أو شركات ذات غرض خاص تؤسس لهذا الغرض من خلال شركة الدار العقارية منفردة أو مجتمعة مع تحالف مستثمرين لم تسمهم بعد.

وقالت الدار العقارية، إن هذا السعر التقديري مشروط بإتمام فحص شامل نافى للجهالة على شركة سوديك وشركاتها التابعة والوصول إلى نتائج مرضية.

وأشارت الدار إلى إمكانية تقديمها عرض شراء لكامل أسهم سوديك بعد اطلاعها على نتائج الفحص النافى للجهالة على الشركة.

ونوهت الشركة بأن المضى فى هذا العرض يستلزم الحصول على موافقات داخلية ،وكذلك موافقة الجهات المختصة فى مصر والإمارات ،ولا سيما هيئات الرقابة المالية .

العليان السعودية أكبر مساهم منفرد فى الشركة بنسبة 14%

ويبلغ رأس المال المصدر للشركة 1.39 مليار جنيه موزعًا على 349 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم.

ويتوزع هيكل ملكية سوديك بين عدة شركات (خلافا للتكتل السابق)، أبرزها شركة العليان السعودية الاستثمارية المساهم المنفرد الأكبر بنسبة 14%.

كما يستحوذ تحالف يضم حسن علام العقارية ، أكت فاينانشال للاستثمارات، كونكريت بلس للهندسة والإنشاءات،وآخرون على حصة وصلت إلى 15% حتى 9 فبراير الماضى.

كما تساهم عائلة أبانمى بنسبة 10%، وشركة ريبليوود للاستشارات بنسبة 9%، وريمكو آى جى تى للاستثمار بنسبة 7%.

كذلك تستحوذ “أكويتى” القابضة للاستثمار على نسبة 5% إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة المصربة وفقا للبيانات المتاحة على الموقع الإلكترونى للشركة.

سوديك تسجل مبيعات بقيمة 7.4 مليار جنيه فى 2020

وأعلنت سوديك فى يناير الماضى عن تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 7.4 مليار جنيه خلال عام 2020، تمثل حصيلة بيع 1361 وحدة خلال العام.

وارتفعت مبيعات الوحدات السكنية إلى 7.2 مليار جنيه خلال عام 2020،بارتفاع نسبته 19 % عن العام المالى السابق 2019.

وقالت الشركة فى بيان (24 يناير الماضى) إن مبيعات 2020 فاقت الأهداف التشغيلية بعد استبعاد مشروع ملاذ لتأخر إصدار التصاريح الخاصة بالمشروعات الجاري تنميتها بالساحل الشمال.

وكان من المخطط أن تساهم مبيعات المشروع بحوالي مليار جنيه من إجمالى مبيعات الشركة المستهدفة لنحو 8.4 مليار جنيه في 2020 .

وأشارت سوديك، إلى أن مشروعات غرب القاهرة ساهمت بنسبة 61 % من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها، بينما ساهمت مشروعات شرق القاهرة بنسبة 39 %من إجمالي المبيعات.

ووصلت نسبة إلغاءات المبيعات خلال العام إلى 14 % من إجمالي المتعاقد عليها متأثرة سلبا بالإلغاءات الاستثنائية المرتفعة نتيجة تفشي فيروس كورونا.

ارتفاع أرباح الشركة إلى 537 مليون جنيه فى تسعة أشهر

سوديك

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة ارتفاع صافى أرباحها إلى 537.8 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية فى سبتمبر الماضى مقارنة بنحو 506 ملايين جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وكشفت النتائج المجمعة تراجع إجمالى إيرادات نشاط الشركة إلى 3.1 مليار جنيه خلال الفترة المشار إليها بنحو 3.4 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

كما أظهرت القوائم تراجع إجمالى تكلفة المبيعات إلى 2 مليار جنيه مقابل نحو 2.4 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح إلى 1.54 جنيه بنهاية سبتمبر 2020 مقارنة بنحو 1.44 جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وأظهرت نتائج أعمال عام 2019 ارتفاع صافى أرباح الشركة إلى 721.2 مليون جنيه مقارنة بصافى أرباح بلغ 450.9 مليون جنيه خلال 2018.

وارتفعت إيرادات الشركة المجمعة إلى 5.3 مليار جنيه تقريبا خلال 2019، مقارنة مع إيرادات بلغت 3.7 مليار جنيه خلال 2018.

كما ارتفعت تكاليف النشاط إلى 3.8 مليار جنيه خلال 2019 مقارنة بتكاليف قدرها 2.4 مليار جنيه خلال 2018.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح المجمعة 2.06 جنيه عن عام 2019 مقارنة بنصيب بلغ 1.29 جنيه للسهم عن عام 2018.

ووزعت الشركة أرباحا نقدية على المساهمين بقيمة 0.55 جنيه للسهم تم صرفها أبريل الماضى.