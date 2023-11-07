سوديك تتفق مع EME على تركيب 400 لوحة توليد طاقة شمسية بمشروع VYE

أعلنت سوديك العقارية عن تعاونها مع شركة إلكتروميكانيك للطاقة EME لتركيب 400 لوحة لتوليد الطاقة الشمسية على أسطح وحدات مشروع VYE، وهو مشروع سوديك متعدد الاستخدامات بغرب القاهرة.

تأتي هذه الشراكة تماشياً مع التزام سوديك الممتد بالاستدامة البيئية، حيث يعد هذا المشروع هو الأكبر من نوعه للطاقة الشمسية في المشروعات السكنية على مستوى أفريقيا والثاني في الشرق الأوسط.

طاقة المحطة

تبلغ قدرة محطة توليد الطاقة الشمسية على أسطح الوحدات حوالي 2 ميجاوات من الطاقة النظيفة، وهو ما يساهم في توفير طاقة كهربائية بشكل سنوي تصل إلى 3.5 جيجاوات/ساعة من الكهرباء، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1600 طن، بما يعادل زراعة 35,000 شجرة.

وتعليقًا على هذا المشروع المستدام، قال أيمن عامر، مدير عام شركة سوديك : “نعمل باستمرار على تنفيذ وتعزيز ممارسات الاستدامة في جميع مشروعاتنا، كما نسعى بكل جهد لتقليل الانبعاثات الكربونية

تطلع لتكرار التجربة

يعد هذا المشروع هو الأكبر من نوعه للطاقة الشمسية في المشروعات السكنية على مستوى أفريقيا، لذا يسعدنا التعاون مرة أخرى مع شركة إلكتروميكانيك للطاقة التي تتولى تنفيذ هذا المشروع. في الوقت نفسه، نتطلع لمزيد من الشراكات المماثلة التي تتيح لنا تحقيق أهداف الاستدامة وتعزيز الوعي البيئي في المجتمع.”

ثاني تجربة

كما أضاف محمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة إلكتروميكانيك للطاقة EME : “يعد هذا المشروع ثاني مشروعاتنا مع سوديك، وذلك بعد تنفيذنا الناجح لمظلات انتظار السيارات المزودة باللوحات الشمسية في Westown HUB خلال 2019/2020

وهو مشروع هام يتيح للمقر الرئيسي لسوديك الاعتماد بشكل شبه كامل على الطاقة النظيفة، لذا يسعدنا التعاون مع سوديك في هذه المشروعات المستدامة، لدعم استراتيجية الاستدامة في الشركة والعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية”.

تفاصيل المشروع

ويُعد مشروع VYE، أولى الأحياء ضمن مشروع أكبر يضم ثلاثة أحياء بمساحة إجمالية 464 فدان ليوفر حلولاً سكنية متنوعة تناسب مختلف أنماط الحياة.

ومن المقرر أن تتصل الأحياء الثلاثة مع بعضها البعض من خلال محاور خضراء للمشاة ومراكز مجتمعية، بما يشجع نمط الحياة النشط في الأماكن المفتوحة.

وستشكل الأحياء الثلاثة معاً مشروعاً متعدد الاستخدامات هو الأول من نوعه بحيث يصبح وسط المدينة النابضة بالحياة في زايد الجديدة.