سوديك تتفاوض لضم أراضٍ لتوسيع مشروع بالساحل الشمالى

رجب عزالدينأعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة على قطعة أرض بمساحة 300 فدان، لتوسيع نطاق مشروعاتها بالساحل الشمالى.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد: "نقوم حاليا بإجراء مفاوضات مبدئية للحصول على تلك القطعة مع مالكها، وتم توقيع

رجب عزالدين

أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة على قطعة أرض بمساحة 300 فدان، لتوسيع نطاق مشروعاتها بالساحل الشمالى.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد: “نقوم حاليا بإجراء مفاوضات مبدئية للحصول على تلك القطعة مع مالكها، وتم توقيع اتفاقية مذكرة تفاهم غير ملزمة للطرفين، وجارى إعداد الفحص النافى للجهالة تمهيداً للوصول إلى اتفاق بشأنها”.

ولم تذكر الشركة المالك الذى تفاوضت معه، ووقعت مع المذكرة المشار إليها.

وتابع البيان: “نقوم أيضًا بدراسة مبدئية لبعض قطع الأراضى بمنطقة غرب وشرق القاهرة لزيادة محفظة الشركة من الأراضى لتنميتها واستكمال خطط التوسع للشركة”.



وتتوقع الشركة استلام مشروع سيزر بالساحل الشمالي في أغسطس 2018، بمبيعات متوقعة 1.6 مليار جنيه (90.5 مليون دولار).

وتخطط الشركة لطرح ثلاثة مشروعات في النصف الثاني من العام الحالي، أحدها مشروع سوديك إيست بالشراكة مع مصر الجديدة للإسكان، والمتوقع أن تبلغ مبيعاته 1.5 مليار جنيه، وأن أحد الطرحين الآخرين في مشروع فيليت، والآخر في إيست تاون، وكلاهما في القاهرة الجديدة.



تأسست شركة سوديك، ثالث أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة ببورصة مصر عام 1996، وتستهدف مشروعاتها الشرائح ذات مستويات الدخل فوق المتوسط.