«سوديك» تتعاون مع «دلتا أويل» لإقامة منظومة مستدامة لوقود الديزل الحيوي في مصر

أعلنت سوديك عن تعاونها مع دلتا أويل، الشركة الناشئة والمتخصصة في إدارة ومعالجة الزيوت المستعملة، لإنشاء منظومة متكاملة لدعم صناعة وقود الديزل الحيوي من مخلفات زيوت الطهي.

تقوم دلتا أويل بتجميع زيوت الطعام المستخدمة في الطهي وتحويلها إلى وقود الديزل الحيوي، مما يحقق أقصى استغلال للموارد ويقلل من التأثيرات السلبية على البيئة

إنجازات أويل

فعلى مدار السنوات الخمس الماضية استطاعت دلتا أويل تجميع أكثر من 720 ألف كيلوجرام من زيوت الطعام المستعملة وتوريدها لشركات تحويل الزيوت لوقود الديزل الحيوي، وهو ما أدى إلى خفض كبير في الانبعاثات الكربونية وصل إلى 218,181 طن متري

بالإضافة لذلك، توظف دلتا أويل أكثر من 650 عامل في المجتمعات الأكثر احتياجًا، لتجميع زيوت الطعام من أهالي المناطق والقرى والمدن المختلفة في محافظات مصر.

شراكة هامة

وتعليقًا على هذه الشراكة، صرح أيمن عامر، مدير عام سوديك، قائلاً: “يسعدنا التعاون مع دلتا أويل في هذه الشراكة الهامة، حيث تتوافق استراتيجيتهم المستدامة والصديقة للبيئة مع التزامنا المستمر بتقليل النفايات والحد من الأثر الكربوني لعملياتنا التشغيلية، مع تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الزيوت المستعملة، وتطوير منظومة عملية للاقتصاد الدائري في السوق المصري”.

أهمية الاستدامة

بدأت مسيرة سوديك في مجال الاستدامة عام 2014 عندما وقعت على الاتفاق العالمي للأمم المتحدة العالمية UN Global Compact ومنذ ذلك الحين بدأت الشركة في تطبيق مبادئ الاتفاقية في جميع عملياتها التشغيلية.

بالإضافة لذلك تعد سوديك أول مطور عقاري في مصر يُصدر تقرير الاستدامة المعتمد من GRI ويقوم بقياس الأثر الكربوني للعمليات التشغيلية للشركة.

مباني خضراء

فقد قامت سوديك ايضاً بتشغيل مقرها الرئيسي اعتمادًا على الطاقة الشمسية، بالإضافة لحصولها على شهادة EDGE Advanced للمباني الخضراء عن مشروعها التجاري EDNC في شرق القاهرة.

علاوة على ذلك، بدأت سوديك أيضًا بالتعاون مع عدد من الشركات الناشئة المتخصصة في تطوير مواد بناء مستدامة كجزء من برنامجها الابتكاري للاستدامة