سوديك تتبنى توصيل المياه لألف منزل بعزبة خير الله

بتكلفة تصل إلى مليون جنيه المال خاص قامت سوديك اليوم بتوقيع عقداً مع شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى يتم بمقتضاه توصيل مياه الى 1000 منزل بعزبة خير الله. ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على مدار عام بتمويل كامل من الشركة تصل إلى مليون جنيه. أقيمت

بتكلفة تصل إلى مليون جنيه



المال خاص



قامت سوديك اليوم بتوقيع عقداً مع شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى يتم بمقتضاه توصيل مياه الى 1000 منزل بعزبة خير الله.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على مدار عام بتمويل كامل من الشركة تصل إلى مليون جنيه.



أقيمت مراسم التوقيع على العقد في مقر الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بحضور السيد/ممدوح رسلان-رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والسيد/مصطفى الشيمي-العضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والسيد/ماجد شريف-العضو المنتدب لشركة سوديك،.



وتعليقاً على تلك المبادرة الاجتماعية، يقول السيد/ماجد شريف-العضو المنتدب لشركة سوديك: “تركز مبادرات سوديك الاجتماعية على التعليم وتطوير المناطق العشوائية، وهي مبادرات تغير حياة أكثر من 7000 أسرة كل عام. وسيستفيد أكثر من 1000 أسرة من المرحلة الأولى من مبادرة مياه الشرب في عزبة خير الله ”



يأتي التوقيع على هذا العقد في إطار بروتوكول التعاون بين شركة سوديك والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ومحافظة القاهرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وتحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.



وتتضمن البنود الكاملة للاتفاقية توصيل المنازل المختارة بشبكتي مياه الشرب والصرف الصحي في عزبة خير الله، وإقامة شبكة لمكافحة الحرائق، وتوفير التدريب المهني للشباب في مجال أعمال توصيل مياه الشرب والصرف الصحي. يقوم المشروع أيضاً بتوظيف الشباب في جمع فواتير استهلاك المياه وإطلاق برامج للتوعية بترشيد استهلاك المياه في مدارس عزبة خير الله.



نبذة عن سوديك

تُعد سوديك من أبرز المطورين العقاريين في السوق المصري، حيث قامت بتطوير عدد من كبرى المشروعات العقارية الحاصلة على جوائز متعددة في المجتمعات العمرانية الجديدة، لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية والتجارية والمكاتب الإدارية. يقع المقر الرئيسي للشركة بالقاهرة وهي مدرجة بالبورصة المصرية