سوديك العقارية تقفز بمبيعات النصف الأول 77% لتسجل 6.67 مليار جنيه

أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك” نتائجها المالية المجمعة عن النصف الأول الأول من العام المالي الحالي، والمنتهي في 30 يونيو 2022.

أهم الأرقام التشغيلية والمالية خلال النصف الأول من 2022 بحسب بيان صادر عن الشركة.

اجمالي المبيعات المتعاقد عليها: 6.67 مليار جنيه، بزيادة 77% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي

الغاءات المبيعات: 10% من اجمالي المبيعات المتعاقد عليها

التسليمات: 464 وحدة بمشروعات الشركة

إيرادات النشاط: 2.37 مليار جنيه بنمو 46% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي

مجمل الربح: 941 مليون جنيه بنمو 44٪ وبهامش مجمل ربح 34٪

أرباح التشغيل:387 مليون جنيه بنمو 33٪ وبهامش أرباح تشغيل 14٪

صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الملكية غير المسيطرة: 292 مليون جنيه، بنمو 31٪ وبهامش صافي ربح 11٪

الأداء التشغيلي خلال النصف الأول من 2022

حقق اجمالي المبيعات المتعاقد عليها 6.67 مليار جنيه، والتي تمثل حصيلة بيع 1,018 وحدة خلال الشهور الستة الأولى من 2022، بزيادة نسبتها 77% مقارنة ب 3.76 مليار جنيه تم تسجيلها لإجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال النصف الأول من 2021 والتي تمثل 48% من اجمالي المبيعات المستهدفة لعام 2022 والتي تبلغ 14 مليار جنيه ويمثل نموًا بنسبة 23٪ مقارنة بمبيعات 2021.

إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال النصف الاول من عام 2022 تنوعت مابين مشروعات سوديك المختلفة، حيث استحوذت مشروعات غرب القاهرة على 29٪ بدعم من أحدث المشاريع The Estates Residences.

بينما ساهمت مشروعات سوديك في شرق القاهرة بنسبة 35٪ من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها، على خلفية الاداء القوي للوحدات التي تم اطلاقها حديثًا في مشروع Villette، كما استمر الأداء القوي لمشروع June والذي ساهم في استحواذ الساحل الشمالي على 36٪ من المبيعات خلال هذه الفترة.

وصلت الغاءات المبيعات إلى 682 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2022، وتمثل 10% من اجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال الفترة، مقارنة بإلغاءات مبيعات النصف الأول من عام 2021 والتي بلغت 9%.

تأثرت الغاءات المبيعات بشكل سلبي نتيجة لعمليات إلغاء وصلت قيمتها إلى501 مليون جنيه بمشروع الـ500 فدان نتيجة التعليق المؤقت، حيث شكلت 76% من اجمالي الالغاءات خلال هذه الفترة.

ومع استبعاد الغاءات المبيعات في مشروع الـ500 فدان ستصل نسبة الغاءات المبيعات إلى 2% من المبيعات المتعاقد عليها.

بلغ صافي المتحصلات النقدية خلال الفترة 2.96 مليار جنيه، مع وجود تعثر في السداد بنسبة 8.2٪، مقارنة بمتحصلات نقدية بلغت 2.47 مليار جنيه ومعدل تعثر في السداد بنسبة 9.8% خلال نفس الفترة من عام 2021 .

قامت سوديك بتسليم 464 وحدة خلال هذه الفترة، منها 355 وحدة بمشروعات سوديك في شرق القاهرة، بينما ساهمت مشاريع سوديك في غرب القاهرة والساحل الشمالي ب 99 و10 من الوحدات التي تم تسليمها على التوالي، مقارنة بـ 264 وحدة قامت سوديك بتسليمها خلال الأشهر الستة الاولي من عام 2021.

بدأت عمليات التسليم في مشروع سوديك إيست بمنطقة شرق القاهرة والذي تبلغ مساحته 655 فدانًا خلال العام، حيث قامت الشركة بتسليم 135 وحدة حتي 30 يونيو 2022.

بلغ اجمالي النفقات الاستثمارية للإنشاءات خلال الفترة 1.29 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.48 مليار جنيه خلال نفس الفترة في عام 2021.

الأداء المالي خلال النصف الأول من 2022



بلغت إيرادات النشاط 2.73 مليار جنيه خلال الشهور الستة الاولي من عام 2022، بزيادة نسبتها 46%، مقارنة بـ 1.87 مليار جنيه تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

جاءت الزيادة في الإيرادات مدفوعة بشكل رئيسي بعمليات التسليم في مشروعات سوديك بشرق القاهرة والتي ساهمت في تحقيق 75% من القيمة الإجمالية لعمليات التسليم خلال النصف الأول من العام، والتي جاء على رأسها مشروعي فيليت سكاي كوندوز وسوديك ايست اللذان ساهما بنسبتي 28% و26% من القيمة الاجمالية لعمليات التسليم خلال الفترة على التوالي.

بالإضافة لذلك ساهمت مشروعات غرب القاهرة والساحل الشمالي في تحقيق 23% و2% من القيمة الاجمالية لعمليات التسليم خلال الشهور الستة الاولي من العام على التوالي.

حقق مجمل الربح نمواً خلال النصف الأول من العام بنسبة 44% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي نتيجة لارتفاع إيرادات النشاط لتسجل مجمل ربح 652 مليون جنيه مصري بهامش مجمل ربح 34%، مقارنة بمجمل ربح 652 مليون جنيه مصري وهامش مجمل ربح 35٪ خلال النصف الأول من عام 2021.

وصلت أرباح التشغيل خلال الشهور الستة الاولي من العام إلى 387 مليون جنيه مصري، بهامش ارباح تشغيل 14%. يمثل ذلك نمواً في أرباح التشغيل بنسبة 33% عند مقارنتها بأرباح التشغيل التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة من 2021 والتي بلغت 292 مليون جنيه مصري بأرباح تشغيل 16%.

اما صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الملكية غير المسيطرة خلال النصف الأول من العام فقد وصل إلى 292 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 31%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي سجل فيها صافي الربح 223 مليون جنيه.

وقد شهد هامش صافي الربح خلال النصف الأول من العام انخفاضاً طفيفاً من 12% ليصل إلى11% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، متأثراً بحجم عمليات تسليم المرحلة المبكرة في سوديك ايست خلال الربع الثاني من 2022.

قائمة المركز المالي

تواصل سوديك احتفاظها بسيولة قوية، حيث بلغ رصيد النقدية وما في حكمها 2.17 مليار جنيه.

استمرت الرافعة المالية للشركة منخفضة عند مستوى 43.x0، حيث وصل رصيد الديون المصرفية إلى 3.06 مليار جنيه في 30 يونيو 2022. هذا وتقوم سوديك بزيادة رافعتها المالية تدريجياً لتحسين العوائد.

وقد وصل معدل الديون لحقوق الملكية إلى 38.x0 في نهاية 2021، ورصيد الديون المصرفية المستحقة في هذا التاريخ إلى 2.55 مليار جنيه، بينما وصل هذا المعدل إلى 37.x0 في نهاية 2020، كما بلغ رصيد الديون المستحقة في هذا التاريخ إلى 2.3 مليار جنيه.

بلغ رصيد أوراق القبض 22.21 مليار جنيه، منها5.35 مليار جنيه تمثل أوراق قبض قصيرة الاجل، وهو ما يوفر رؤية واضحة للتدفقات النقدية للشركة.

ويعكس المركز المالي رصيدًا لأوراق القبض بقيمة 2.64 مليار جنيه والذي يمثل أوراق القبض المرتبطة بالوحدات التي تم تسليمها فقط والتي تم الاعتراف بها كإيرادات.

أما أوراق القبض المرتبطة بالوحدات التي لم يتم تسليمها فتم الإفصاح عنها في الإيضاحات المتممة للمركز المالي تحت بند” شيكات آجلة غير مدرجة ضمن بنود المركز المالي” وبلغت قيمتها 19.58 مليار جنيه.

وقد وصل رصيد الايرادات غير المحققة من المبيعات المتعاقد عليها للوحدات التي تم بيعها ومازالت تحت التطوير إلى 25.16 مليار جنيه في 30 يونيو 2022، وهو ما يوفر رؤية واضحة لإيرادات الشركة.