«سوديك الرياضي» يفوز بمهرجان HaBaWaBa الدولي 2023

فاز نادي سوديك الرياضي بالمركز الأول في النسخة الخامسة عشرة من مهرجان HaBaWaBa الدولي 2023 والذي أقيم في مدينة ليجنانو سابيادورو الإيطالية، البطولة الأكبر عالميًا لكرة الماء للشباب، وقد نال فريق نادي سوديك الرياضي لقب البطل الذهبي تحت سن 10 سنوات، حيث تنافس مع 40 فريق من جميع أنحاء العالم.

قال عمرو شبانة، الرئيس التنفيذي لنادي سوديك الرياضي: “يتشرف نادي سوديك الرياضي بتصدره وريادته للعبة كرة الماء في مصر، حيث يهدف نادي سوديك الرياضي لتمكين اللاعبين الموهوبين في مصر من التنافس على المستوى الدولي وبناء جيل جديد من أبطال العالم في تلك الرياضة والرياضات الأخرى. ويتمثل هدفنا في المنافسة على الحصول على تصنيفات رياضية عالمية”.

الجدير بالذكر أن نادي سوديك الرياضي، المسجل رسميًا في وزارة الشباب والرياضة، يتضمن مجموعة من أكاديميات التدريب الرياضي والمنشآت الرياضية عالية المستوى تحت إشراف مجموعة من أفضل المدربين والأبطال الأولمبيين ذوي الخبرة العالمية.

وتُعد سوديك من كبرى الشركات الداعمة للرياضة في مصر من خلال إدارتها لثلاثة نواد رياضية في شرق وغرب القاهرة.