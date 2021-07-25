«سوديك»: «الدار الإماراتية» طلبت مهلة جديدة من الرقابة المالية لتقديم عرض الشراء

«سوديك» تفصح عن تطور جديد فى عرض الدار العقارية للاستحواذ عليها

قالت السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) إن شركة الدار العقارية الإماراتية طلبت مهلة جديدة من الرقابة المالية لمدة شهر لتقديم عرض الشراء الإجبارى على أسهمها.

وتلقت هيئة الرقابة المالية طلب المهلة صباح الأحد، ووافقت على منح الشركة ثلاثين يوم عمل تبدأ اعتبارا من 2 أغسطس القادم ( تاريخ انتهاء المهلة الأولى).

وبررت شركة الدار العقارية طلبها بظروف استكمال الفحص النافى للجهالة، وفقا لكتاب مرسل إلى إدارة البورصة المصرية اليوم الأحد.

ووافقت الرقابة المالية فى 8 يونيو الماضى على منح الشركة مهلة لمدة ثلاثين يوم عمل لنفس السبب المتعلق باستكمال الفحص النافى للجهالة.

سوديك تلقت عرض الشراء فى مارس بسعر 19 جنيه للسهم

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)

وتلقت سوديك فى 14 مارس الماضى، عرض استحواذ مبدئى من قبل شركة الدار العقارية يستهدف شراء 51% من الأسهم كحد أدنى بمتوسط سعر يتراوح بين 18 إلى 19 جنيها للسهم.

وقال الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذا العرض المحتمل سيجري تقديمه من خلال شركة أو شركات ذات غرض خاص تؤسس لهذا الغرض من خلال شركة الدار العقارية منفردة أو مجتمعة مع تحالف مستثمرين لم تسمهم بعد.

وقالت الدار العقارية، إن هذا السعر التقديري مشروط بإتمام فحص شامل نافى للجهالة على شركة سوديك وشركاتها التابعة والوصول إلى نتائج مرضية.

وأشارت الدار إلى إمكانية تقديمها عرض شراء لكامل أسهم سوديك بعد اطلاعها على نتائج الفحص النافى للجهالة على الشركة.

ونوهت الشركة إلى أن المضى فى هذا العرض يستلزم الحصول على موافقات داخلية، وكذلك موافقة الجهات المختصة فى مصر والإمارات، ولا سيما هيئات الرقابة المالية.

تكليف المجموعة المالية هيرميس لدراسة عرض الدار العقارية

المجموعة المالية هيرميس

وأفصجت سوديك فى 15 أبريل الماضى عن تكليف شركة “إى فى جى هيرميس” وأحد بنوك الاستثمار الدولية كمستشارين ماليين لتقييم عرض الاستحواذ المقدم .

وفوضت الشركة رئيس مجلس الادارة فى التوقيع على عقود تعيين المستشاريين وذلك بعد موافقتها على عروض الأتعاب المالية المقدمة منهم ، وفقا لإفصاح سابق للبورصة آنذاك.

ووافق مجلس إدارة الشركة المنعقد (14 أبريل) على تمكين تحالف المستثمرين من الفحص النافى للجهالة للشركة وفق القواعد السارية والأعراف المستقرة فى مثل هذه الصفقات.

وتختص مهام المستشاريين الماليين بدراسة العرض المقدم ، والتفاوض بشأنه،ومساعدة الشركة فى إيجاد فرص إستراتيجية أخرى ،وفقا للإفصاح.

العليان السعودية أكبر مساهم منفرد بالشركة بنسبة 14%

ويبلغ رأس المال المصدر للشركة 1.39 مليار جنيه موزعًا على 349 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم.

ويتوزع هيكل ملكية سوديك بين عدة شركات (خلافا للتكتل السابق)، أبرزها شركة العليان السعودية الاستثمارية المساهم المنفرد الأكبر بنسبة 14%.

كما يستحوذ تحالف يضم حسن علام العقارية، أكت فاينانشال للاستثمارات، كونكريت بلس للهندسة والإنشاءات، وآخرون على حصة وصلت إلى 15% حتى 9 فبراير الماضى.

كما تساهم عائلة أبانمى بنسبة 10%، وشركة ريبليوود للاستشارات بنسبة 9%، و”ريمكو آى جى تى” للاستثمار بنسبة 7%.

كذلك تستحوذ “أكويتى” القابضة للاستثمار على نسبة 5% إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة المصربة وفقا للبيانات المتاحة على الموقع الإلكترونى للشركة.

واظهرت آخر نتائج أعمال سنوية للشركة تسجيل صافى ربح قدره 819.6 مليون جنيه خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2020، مقارنة بصافى أرباح بلغت 719.4 مليون جنيه خلال عام 2019.

وكشفت النتائج المجمعة للشركة ارتفاع إجمالى إيرادات نشاطها إلى 5.5 مليار جنيه خلال 2020، مقارنة بنحو 5.3 مليار جنيه خلال 2019.

وأعلنت سوديك فى يناير الماضى عن تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 7.4 مليار جنيه خلال عام 2020، تمثل حصيلة بيع 1361 وحدة خلال العام.

ووافقت الشركة فى وقت سابق على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.55 جنيه للسهم يبدأ صرفها اعتبارا من الأربعاء ( 9 يونيو الجارى).