سوديك: أخطرنا مصر المقاصة برغبة ريبليوود فى شراء 10% من الأسهم

رجب عزالدينقالت شركة السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار (سوديك) إن شركة ريبليوود الأمريكية أخطرتها برغبتها فى شراء 10% من أسهم رأس المال الشركة.جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة المصرية حول ما نشر تحت عنوان " رغبة شركة RA Mena Holdings L.L.C في شراء عدد أسهم تمثل 10% من أسهم رأس مال ال

رجب عزالدين

قالت شركة السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار (سوديك) إن شركة ريبليوود الأمريكية أخطرتها برغبتها فى شراء 10% من أسهم رأس المال الشركة.

جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة المصرية حول ما نشر تحت عنوان ” رغبة شركة RA Mena Holdings L.L.C في شراء عدد أسهم تمثل 10% من أسهم رأس مال الشركة”

وأضافت سوديك فى البيان إن شركة ريبولويود أخطرتها بتاريخ 24 يناير الماضى برغبتها فى شراء 10% من الأسهم، مشيرة إلى أنها أخطرت بدورها شركة مصر للمقاصة فى 28 يناير لتقوم بإخطار المساهمين الذين يمتلكون 1% على الأقل من رأسمال الشركة.

وقالت سوديك إن شركة RA Mena Holdings L.L.C مرتبطة بشركة RA Six Limited، عضو مجلس الإدارة والتي تمتلك نسبة 9.3% في أسهم رأسمال شركة سوديك، منوهة إلى أنها ليست مستثمر جديد حيث تعود مساهمتها فى الشركة إلى 2014.وفقا للبيان

وأشارت سوديك إلى عدم علمها بأى اتفاق مسبق فيما بين المساهمين، كما أكدت عدم وجود أي اتفاق بين المساهمين والشركة للاستحواذ على حصة فيها.

ويبلغ رأسمال الشركة 1.36 مليار جنيه، موزعاً على 342.2 مليون سهم، بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم.

