«سوداتل للاتصالات» توقع مذكرة تفاهم مع «أفايا» لتمكين الشركات السودانية رقميًا

وقعت مجموعة سوداتل للاتصالات، وهي إحدى شركات الاتصالات العاملة في المنطقة، مذكرة تفاهم مع شركة أڤايا لتزويد المؤسسات في جميع أنحاء السودان بالحلول الرقمية، للتمكن من تقديم تجارب استخدام سهلة وفعّالة للعملاء والموظفين استنادا إلى حلول أڤايا التكنولوجية المُستندة إلى السحابة.

وبموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا، ستعمل سوداتل على إتاحة محفظة حلول أڤايا لعملائها من الشركات، وتمكين الشركات السودانية من الابتكار باستخدام تقنيات جديدة مُستندة إلى السحابة وتقديم تجارب استثنائية. بالإضافة، ستقوم سوداتل بتوفير حلول أڤايا التكنولوجية للشركات المتوسطة الحجم وسائر المؤسسات والقطاعات الحكومية المختلفة، مع التركيز بشكل خاص على مراكز الاتصال المُستندة إلى السحابة وحلول “الاتصالات الموحّدة” UC.

وقال رئيس أڤايا العالمية نضال أبو لطيف: “سوداتل هي مزود موثوق للحلول المبتكرة في جميع أنحاء المنطقة، ويشرّفنا أن نرتقي بشراكتنا معها إلى مستوى أعلى ومساعدة المؤسسات السودانية خلال رحلتهم في عالم التحوّل الرقمي.

ويبني المستهلكون والموظفون في الدولة ولائهم للعلامات التجارية بناء على التجارب التي يحصلون عليها منها، وبالتعاون مع سوداتل، نتطلع إلى الارتقاء بتجارب المستهلكين والموظفين في مختلف جوانب عالم الأعمال”.

وبحسب إدارة الخدمات الرقمية في سوداتل فإن التركيز سينصب على تمكين العملاء من تقديم تجارب استخدام عالمية المستوى للعملاء والموظفين، بما يتماشى مع رؤية الدولة في أن تصبح اقتصادا إقليميا رائدا.

كما تحرص إدارة الخدمات الرقمية على أن تتوافق حلول أڤايا بشكل كامل مع هذه الرؤية، وأن تتم مساعدة الشركات على التحوّل رقميا والاستفادة من عالم العمل الجديد.