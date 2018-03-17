سوبر هاتريك صلاح فى واتفورد يضعه على أعتاب رقم تاريخى

على المصرى وضع الدولى المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول، أربعة أهداف "سوبر هاتريك" فى مرمى ضيفه واتفورد، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقن على ملعب "أنفيلد"، وانتهى بفوز الريدز بخماسية نظيفة، ضمن لقاءات الأسبوع الحادى والثلاثين من الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم، ليصبح أول لاعب مصرى يحرز 4

على المصرى





وضع الدولى المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول، أربعة أهداف “سوبر هاتريك” فى مرمى ضيفه واتفورد، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقن على ملعب “أنفيلد”، وانتهى بفوز الريدز بخماسية نظيفة، ضمن لقاءات الأسبوع الحادى والثلاثين من الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم، ليصبح أول لاعب مصرى يحرز 4 أهداف فى مباراة واحدة بالبريمييرليج.

وأصبح صلاح على بُعد هدف واحد ليحطم رقم أسطورة ليفربول روبى فاولر، الذى سجل 36 هدفًا بقميص الريدز، فى موسم 1995- 1996، بعدما عادل النجم المصرى رقم فاولر بتسجيل الأهداف في نفس الموسم بجميع البطولات، ويكفيه هدف واحد فى لقاءاته المتبقية هذا الموسم لينفرد بصدارة هدافى ليفربول فى موسم واحد.

ويفصل مهاجم ليفربول هدفين، بعد رباعيته فى مرمى واتفورد، عن اعتلاء قمة الهدّافين الأفارقة بالدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم، التى يحتلها الإيفواري ديدييه دروجبا، مهاجم تشيلسي السابق، الذى سجل 29 هدفًا في موسم 2009- 2010، وتخطّى صلاح رقم التوجولى إيمانويل أديبايور صاحب الـ24 في البريمييرليج.

وتربَّع نجم الفراعنة على قمة هدّافى البريمييرليح بالسوبر هاتريك فى لقاء اليوم، مستغلًّا إصابة الإنجليزى هاري كين مُهاجم توتنهام هوتسبير، والأرجنتينى سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتى، بعدما رفع صلاح رصيده لـ28 هدفًا، مقابل 24 هدفًا لكين المصاب، والذى لن يعود للمشاركة مع السبيرز، حتى أبريل المقبل، و21 هدفًا لأجويرو، الذى يبتعد هو الآخر عن المباريات للإصابة.

ووسّع صلاح الفارق مع ثنائى قلعة الأنفيلد السابقين، الإسبانى فرناندو توريس مهاجم أتلتيكو مدريد الإسبانى، والأورجويانى لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسبانى الحالى، بعدما رفع أهدافه فى موسمه الأول لـ36 هدفًا، مقابل 33 لتوريس، و31 لسواريز.