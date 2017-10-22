سوبر سبورت يقصى الأفريقى من نصف نهائى الكونفدرالية

ويلاقى مازيمبى فى النهائى على المصرى فجر سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقى، مفاجأة كبرى، بتغلبه على الأفريقى التونسى، على ملعبه "الأوليمبي" فى "رادس" وبين جماهيره الكبيرة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى إياب الدور قبل النهائى، من كأس الاتحاد الأفريقى "الكونفدرالية".وأدار اللقاء الح

ويلاقى مازيمبى فى النهائى



على المصرى

فجر سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقى، مفاجأة كبرى، بتغلبه على الأفريقى التونسى، على ملعبه “الأوليمبي” فى “رادس” وبين جماهيره الكبيرة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى إياب الدور قبل النهائى، من كأس الاتحاد الأفريقى “الكونفدرالية”.

وأدار اللقاء الحكم الدولى المصرى جهاد جريشة، برفقة السوداني وليد علي، والثنائى المصرى تحسين أبوالسادات مساعد حكم ثان، وإبراهيم نور الدين حكمًا رابعًا.

وظن الجميع أن الأفريقى فى مهمة سهلة فى لقاء اليوم، خاصة بعد تعادله ذهابا بهدف لكل فريق فى جنوب أفريقيا، وتفريطه فى فوز كبير كان فى المتناول، لكن سوبر سبورت كان له رأى أخر، وتغلب علي الأفريقى بثلاثية، ليتأهل للنهائى بمجموع اللقاءين بنتيجة 4-2.

وتقدم الضيوف بهدف بعد مرور 16 دقيقة عن طريق برادلى جروبلر، قبل أن يضيف زميله جيريمى بروكى، الهدف الثانى فى الدقيقة 53، وقلص صابر خليفه النتيجة لأصحاب الأرض والجمهور فى الدقيقة 56، قبل أن ينهى أن يعود جروبلر وينهى اللقاء بالهدف الثالث فى الدقيقة 64.

وسيتقابل سوبر سبورت مع مازيمبى الكونغولى “حامل اللقب”، الذى بلغ المباراة النهائية، عقب تعادله أمس السبت، مع الفتح الرباطي المغربى، بدون أهداف، في إياب نصف نهائي الكونفدرالية، في المباراة التي جرت بملعب “مولاي الحسن”، بعاصمة المغربية “الرباط”، مستفيدا من فوزه ذهابا فى الكونغو، بهدف دون رد.

