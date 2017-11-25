سوبر سبورت يحلم بلقب الكونفدرالية أمام مازيمبي

علي المصري: يحتاج فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي، لهدف وحيد، في مواجهة مازيمبي الكونغولي، ليتوج بطلا لكأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية"، في اللقاء الذي يقام بين الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب "بيليتش ستاديوم" بمدينة بريتوريا الجنوب أفريقية، علما أن مازيمبى…





علي المصري:

يحتاج فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي، لهدف وحيد، في مواجهة مازيمبي الكونغولي، ليتوج بطلا لكأس الاتحاد الأفريقي “الكونفدرالية”، في اللقاء الذي يقام بين الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب “بيليتش ستاديوم” بمدينة بريتوريا الجنوب أفريقية، علما أن مازيمبى “حامل اللقب”، حقق فوزا صعبًا في الذهاب، بهدفين مقابل هدف.

تأجل حسم اللقب إلى مباراة العودة، ويكفي مازيمبي التعادل بأي نتيجة، أو الخسارة بفارق هدف، شريطة تسجيله أكثر من هدف، للاحتفاظ بلقب البطولة للعام الثاني على التوالي، فيما يكفي سوبر سبورت الفوز بهدف نظيف فقط، من أجل منح أندية جنوب أفريقيا أول لقب لها في المسابقة القارية.

انتزع مازيمبى فوزًا صعبا 2 ـ 1، من ضيفه سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي، في ذهاب نهائي البطولة، وتقدم الفريق الكونغولى، بهدف حمل توقيع آداما تراوري في الدقيقة 19، قبل أن يتعادل مبولي لسوبر سبورت في الدقيقة 47، غير أن دانيال أديا أعاد التقدم لمازيمبي مجددًا بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 65.