«سوبر آب» تُطلق «علاء الدين» كأول تطبيق متعدد الخدمات لعملائها

أعلنت سوبر أب علاء الدين العاملة في خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات، عن إطلاق المرحلة الأولي من تطبيق علاء الدين “SUPER APP”، وهو أول تطبيق مصري متعدد الخدمات ، يوفر لمستخدميه أكثر من 100 خدمة متنوعة، بدءا من خدمات النقل الذكي للركاب، والمدفوعات الإلكترونية، وتوصيل الأطعمة والمشروبات الي الخدمات والطبية واللوجيستية وغيرها الكثير من الخدمات المتنوعة التي تلبى الإحتياجات اليومية للعملاء، دون الحاجة إلي مغادرة المنزل.

وأشارت الشركة إلى أن تطبيق “علاء الدين”، هو أول تطبيق متعدد الخدمات بالشرق الأوسط صنع بأياد مصرية، باستثمارات أولية تقدر بـ100 مليون دولار علي 3 أعوام، ونضع خطط مستقبلية لإضافة استثمارات آخري، وفق دراسات أجرتها الشركة، ونظراً لقدرة السوق المصري علي قبول المزيد من الاستثمارات، حيث تعد السوق المصرية أحد أهم الأسواق الجاذبة للاستثمارات الخاصة بالتكنولجيا، بدليل التوسعات التي حدثت بالسوق خلال فترة “كورونا”.

مشيرة إلي أنه سيتم الإعلان خلال الفترة عن “نادي مكافآت علاء الدين” وهو أكبر برنامج ولاء ترويجي خاص بالخصومات والمكآفات والتسهيلات والهدايا لمستخدمي علاء الدين، ومقدمي الخدمات وأسرهم لتخفيف ضغوط ومتطلبات المعيشة، وسيتم الإعلان عن تفاصيل البرنامج لاحقاً.

وأضافت الشركة، أن تطبيق “علاء الدين”، قادر على منافسة التطبيقات الأخرى المماثلة له ، والإنطلاق خارج السوق المصري الي الأسواق الخارجية العربية ، والأفريقية، ويستهدف التطبيق توفير مزيد من المزايا للمستخدم بشكل يوفر كل عوامل الراحة لمستخدميه، إضافة إلي توافر أكثر من 15 فرعا للشركة بالقاهرة والإسكندرية ومحافظات الدلتا والصعيد، وخدمة عملاء، ودعم فني علي مدار اليوم 24 ساعة، وأكثر من 350 موظفا، و 100 ألف مقدم خدمة في كل أنحاء جمهورية مصر العربية.

وكشفت الشركة، أن تطبيق “علاء الدين”، سيوفر أكثر من مليون فرصة عمل علي 3 سنوات، ويستهدف أكثر من 500 ألف مقدم خدمة في مختلف المجالات التجارية والمهنية والحرفية والخدمية، نظراً لتميزه باستخدام الجيل الخامس من التقنيات مع مراعاة معايير سلامة والآمان لجميع مستخدميه.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة سوبر يتكون من مجموعة من المستثمرين المصريين.