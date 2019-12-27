سوبرجيت تشتري 21 أتوبيس نقل سياحي بتكلفة 96.65 مليون جنيه

أعلنت وزارة النقل، عن شراء شركة الاتحاد العربي للنقل البري “سوبرجيت” 11 أتوبيسا جديدا ضمن التعاقد الخاص بتوريد 21 أتوبيس جديد سوبر هاي دك فاخرة ذات محورين وثلاث محاور من أشهر الماركات العالمية بتكلفة إجمالية 96.65 مليون جنيه.

وأضافت وزارة النقل، أن أسطول شركة سوبر جيت أصبح 210 أتوبيسات خلال عام 2019 ستصل خلال عام 2020 إلى 220 أتوبيسا بعد وصول 10 أتوبيسات متبقية من التعاقد الخاص بـ21 أتوبيسا جديدا.

خطة شاملة لتطوير الخدمة

ولفتت إلي أن ذلك يأتي ضمن تنفيذ خطة شاملة لتطوير أسطول شركة الاتحاد العربي للنقل البري سوبرجيت ورفع الكفاءة الفنية له خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة بتعظيم منظومة النقل الجماعي وبما يساهم في استمرارية تقديم خدمة مميزة للركاب .

وأضافت أن الشركة تعتبر نموذجا رائدا للشركات العاملة في هذا المجال و بما يساهم في مواكبة خطط الدولة التنموية في المحافظات المختلفة.

مواصفات الأتوبيسات الجديدة

وأشار البيان إلى أن الـ 10 أتوبيسات الجديدة التي تم تسلمها مؤخرا من إحدى الشركات العالمية هي عبارة عن الأتوبيسات ذات محورين سوبر هاي دك فاخرة تتضمن خدمات متميزة للراكب مثل.

وتشمل الأتوبيسات الجديدة على خاصية، إنترنت مجاني، وتتبع الرحلات، ومداخل شحن USB – إضافة الي مقاعد مصممة بمسافات أكبر بين المقاعد لمزيد من الرفاهية والراحة و هى ذات ثلاثة محاور التي تم استلامها VIP تتضمن خدمات عديدة.



وتشمل أيضا على مقاعد بتصميم أكبر من المقاعد الأخري لمزيد من الرفاهية والراحة، تصميم الحافلة 2+1 بمسافات أكبر بين المقاعد – شاشات خلف كل مقعد لعرض الأفلام العربية والأجنبية والموسيقي ، و إنترنت مجاني – تتبع الرحلات- مداخل شحن USB ، كما أن الـ 10 أتوبيسات التي سيتم تسلمها خلال عام 2020 تشمل 4 أتوبيسات ذات ثلاثة محاور فاخرة” VIP PLUS” تتضمن نفس المميزات.



أتوبيسات بطابقين

ولفتت إلي انه الصفقة شملت أيضا استلام 6 اتوبيسات ماركة مان ذات محورين فاخرة.

وأوضح بيان الوزارة أن توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير تشمل إلى جانب الاهتمام بتدعيم الأسطول الحالي بضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة والإصلاح ورفع الكفاءة الفنية للأتوبيسات الموجودة بالخدمة.

وضرورة توفير مركز نموذجى رئيسى بديلاً عن المركز الحالى الموجود بمدينة السلام بالقاهرة والذى يتم استخدامه كورشة ومكان لإيواء الحافلات بحيث يشمل مناطق، للصيانة والإصلاح ، وتجهيز الأتوبيسات ومنطقة للأتوبيسات الجاهزة للتشغيل التي يتم استخدامها علي شبكة التشغيل اليومية.