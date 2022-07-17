«سوبرجيت» تستثمر مليار جنيه فى الحافلات الكهربائية

تخطط شركة الاتحاد العربى للنقل البرى (سوبر جيت) التابعة لوزارة النقل استثمار مليار جنيه، لتوفير عدد كافٍ من الحافلات الكهربائية لتشغيلها على عدد من الخطوط الداخلية أو بين المحافظات، فى إطار تنفيذ خطة التحول للاعتماد على الطاقة النظيفة لمنظومة النقل المستدام، بحسب تصريحات اللواء صبرى عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة الشركة.

وشركة «سوبر جيت» تم تأسيسها عام 1974، وتنفذ رحلات دولية، بين الأردن والسعودية وليبيا، إلى جانب عملها الرئيسى فى نقل الركاب من القاهرة إلى محافظات الوجهين البحرى والقبلى والعكس.

وأضاف «عبداللطيف» فى تصريح لـ«المال»، على هامش جولة نظمتها وزارة النقل لعدد من الصحفيين عقب افتتاح القطار الكهربائى الخفيف خلال الأيام الماضية، أن استثمارات «سوبر جيت» يتوقع تنفيذها خلال عام من الآن، وتستهدف التسريع من وتيرة نشر منظوم الأتوبيسات الكهربائية على عدد من المسارات، منها «خط عدلى منصور – مطار القاهرة» والمحافظات الساحلية.

وأعلنت الحكومة فى أكثر من مناسبة، أنها تسعى للاعتماد على الطاقة النظيفة فى مرافق النقل الجديدة، مستهلة خطتها بتشغيل القطار الكهربائى الخفيف LRT فى مرحلته من «محطة عدلى منصور – مدينة الثقافة والفنون» فى العاصمة الإدارية، ليحقق خفضًا فى الوقود بمقدار 1.7 مليار جنيه سنويًا، بالتزامن مع اشتعال أسعار الطاقة عمومًا، فضلًا عن إطلاق العمل فى شبكة القطارات الكهربائية السريعة بطول ألفى كيلومتر.

ولفت إلى أن الشركة وقعت تحت رعاية وزير النقل الفريق كامل الوزير، اتفاقًا مع شركة مواصلات مصر للنقل الذكى، لتأسيس تحالف باسم «أكتا» لتولى مهمة توفير الأتوبيسات التى ستنقل كل الوفود المشاركة فى مؤتمر تغير المناخ عام 2022 الذى سيقام فى مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 7 – 18 نوفمبر المقبل.

وكان وزير الدولة للإنتاج الحربى محمد أحمد مرسى، كشف مطلع 2022 فى تصريحات تليفزيونية، عن بدء تجميع أتوبيسات كهربائية محليًا، وبالتعاون مع القطاع الخاص، قبل نهاية العام الحالى، والاعتماد على مصانع الوزارة فى ذلك الأمر، مع استيراد المواتير الكهربائية والبطاريات من الصين.

وأوضح «عبد اللطيف» أن تشغيل الحافلات خلال انعقاد المؤتمر سيكون بداية الانطلاق والتطبيق الفعلى للتجربة، التى ستعمم كمرحلة أولى بمحافظات «شرم الشيخ، والبحر الأحمر، والأقصر، وأسوان»، باعتبارهما أهم المدن الساحلية والسياحية فى مصر.

وفى سياق متصل، أشار «عبد اللطيف» إلى أن الشركة تمكنت من نقل 800 ألف راكب خلال الشهور الأربعة الماضية بنمو %10 مقارنة بالفترة نفسها من 2021، مع تنفيذ مستهدف يتضمن نقل 3 ملايين راكب خلال العام الحالى.